دون تخطيط.. ماري لويس بشارة تكشف رحلتها من شغف الطفولة بالمنسوجات لرئاسة مجلس الإدارة | فيديو

كشفت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، عن كواليس رحلتها المهنية في صناعة المنسوجات، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل في بداياتها أن تصل إلى منصب رئاسة مجلس الإدارة، قائلة إن مسيرتها تطورت عامًا بعد عام دون تخطيط مسبق لهذا الموقع.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، أن نشأتها لعبت دورًا محوريًا في تشكيل وعيها المهني، حيث تربّت على حب صناعة المنسوجات منذ الصغر داخل أسرة تعمل في المجال.

وأشارت إلى أن والدها رشحها لعضوية المجلس الرئاسي المصري الفرنسي وهي في الثامنة والعشرين من عمرها، تزامنًا مع افتتاح الجامعة الفرنسية في مصر، معتبرة أن هذه الخطوة كانت نقطة تحول مهمة في مسيرتها، إذ أتاحت لها تمثيل قطاع المنسوجات والملابس في محافل رسمية رغم صغر سنها آنذاك.

وأضافت أن إجادتها للغة الفرنسية منحتها فرصة مميزة للترويج للقطن المصري في الأسواق الأوروبية، خاصة في باريس، مؤكدة أن تلك المرحلة كانت بداية حقيقية لتحقيق حلمها بتعزيز صادرات القطن المصري ووضعه في مكانته التي يستحقها عالميًا.

كما لفتت إلى أن التجربة التي خاضتها خلال عملها مع وزارة التجارة في فترة الوزير رشيد أسهمت في صقل شخصيتها القيادية، وعلمتها كيف تتحمل المسؤولية وتتحدث باسم الصناع والمصدرين، لا سيما في الملفات المرتبطة بالتصدير والتوسع الخارجي.

وأكدت ماري لويس بشارة أن مسيرتها لم تكن سهلة، لكنها قامت على ركيزتين أساسيتين: الصبر وحب المهنة، مشددة على أن الشغف الحقيقي بالعمل هو ما يدفع الإنسان إلى تحقيق النجاح والوصول إلى مواقع قيادية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير الصناعة المصرية ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.