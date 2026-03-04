قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
أخبار العالم

رغم التوترات الإقليمية.. مصر تحافظ على تصنيفها الآمن في تحديث الخارجية الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نجاح جهودها الدبلوماسية في الإبقاء على مستوى إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول الغربية دون أي تغيير، وفي مقدمتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها أجرت اتصالات مكثفة مع شركاء مصر في الغرب؛ لتأكيد ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار، رغم التوترات المتصاعدة في الإقليم.

وأشارت إلى أن هذه التحركات أسفرت عن تثبيت تحذيرات السفر عند مستوياتها السابقة، دون تصعيد، بما يعكس تقديرًا دوليًا لصلابة مؤسسات الدولة وجاهزيتها، خاصة مع اضطلاع مصر بدور محوري كمركز رئيسي لعمليات إجلاء الأجانب عند الضرورة.

وفي تحديث نُشر بتاريخ 3 مارس، أبقت الولايات المتحدة تصنيف مصر عند المستوى الثاني “Exercise Increased Caution”، وهو مستوى يوصي بتوخي الحذر العام دون الدعوة إلى إلغاء السفر أو تجنبه كليًا.

ويعد هذا التصنيف أقل نسبيًا من مستويات التحذير الأعلى، ما يعكس رؤية أمريكية تعتبر أن الأوضاع داخل مصر مستقرة، حتى في ظل استمرار الحرب في إيران لليوم الخامس.

في المقابل، رفعت واشنطن تحذيراتها إلى المستوى الثالث “Reconsider Travel” لعدد من دول المنطقة، بينها إسرائيل والأردن وبعض دول الخليج، وهو تصنيف يشير إلى مخاطر تستدعي إعادة النظر في السفر غير الضروري.

كما وضعت إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن ضمن المستوى الرابع “Do Not Travel”، وهو أعلى درجات التحذير بسبب مخاطر أمنية جسيمة تشمل النزاعات المسلحة والتهديدات المباشرة.

وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مصر وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف مصر عند المستوى الثاني استمرار الحرب في إيران

