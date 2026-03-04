رغم التوترات الإقليمية.. مصر تحافظ على تصنيفها الآمن في تحديث الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نجاح جهودها الدبلوماسية في الإبقاء على مستوى إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول الغربية دون أي تغيير، وفي مقدمتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها أجرت اتصالات مكثفة مع شركاء مصر في الغرب؛ لتأكيد ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار، رغم التوترات المتصاعدة في الإقليم.

وأشارت إلى أن هذه التحركات أسفرت عن تثبيت تحذيرات السفر عند مستوياتها السابقة، دون تصعيد، بما يعكس تقديرًا دوليًا لصلابة مؤسسات الدولة وجاهزيتها، خاصة مع اضطلاع مصر بدور محوري كمركز رئيسي لعمليات إجلاء الأجانب عند الضرورة.

وفي تحديث نُشر بتاريخ 3 مارس، أبقت الولايات المتحدة تصنيف مصر عند المستوى الثاني “Exercise Increased Caution”، وهو مستوى يوصي بتوخي الحذر العام دون الدعوة إلى إلغاء السفر أو تجنبه كليًا.

ويعد هذا التصنيف أقل نسبيًا من مستويات التحذير الأعلى، ما يعكس رؤية أمريكية تعتبر أن الأوضاع داخل مصر مستقرة، حتى في ظل استمرار الحرب في إيران لليوم الخامس.

في المقابل، رفعت واشنطن تحذيراتها إلى المستوى الثالث “Reconsider Travel” لعدد من دول المنطقة، بينها إسرائيل والأردن وبعض دول الخليج، وهو تصنيف يشير إلى مخاطر تستدعي إعادة النظر في السفر غير الضروري.

كما وضعت إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن ضمن المستوى الرابع “Do Not Travel”، وهو أعلى درجات التحذير بسبب مخاطر أمنية جسيمة تشمل النزاعات المسلحة والتهديدات المباشرة.