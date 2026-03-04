كأس آسيا لكرة القدم للسيدات: اليابان تفوز على الصين تايبيه

افتتحت اليابان مشوارها في كأس آسيا لكرة القدم للسيدات بالفوز على الصين تايبيه بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلبت فيتنام على الهند بهدفين لهدف.

بداية قوية لكوريا الجنوبية في كأس آسيا للسيدات



استهلت كوريا الجنوبية مشوارها في كأس آسيا للسيدات - أستراليا 2026، بفوز سهل على إيران بثلاثة أهداف دون رد، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وأنهت كوريا الجنوبية الشوط الأول متقدمة بهدف سجلته تشوي يوري في الدقيقة السابعة والثلاثين.

ثم ضاعفت كيم هي ري غلة الكوريات من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة التاسعة والخمسين، ومن ركلة حرة مباشرة،

و رفعت كو يوو جين حصيلة كوريا الجنوبية إلى ثلاثية في الدقيقة الخامسة والسبعين، لتتصدر سيدات كوريا الجنوبية المجموعة مؤقتا بفارق الأهداف عن أستراليا المستضيفة.