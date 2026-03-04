صناع مسلسل اتنين غيرنا يشاهدون الحلقة الأخيرة سويا ويحتفلون بنجاحه.. شاهد

اجتمع فريق عمل مسلسل “اتنين غيرنا”، بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، ومن إنتاج شركة Media Hub – Saadi Johar، في منزل الكاتبة والمؤلفة رنا أبو الريش، لمشاهدة الحلقة الأخيرة من العمل، بعدما حقق الممسلسل نجاحا كبيرا خلال النصف الأول من السباق الرمضاني.

وحضر كل من النجم آسر ياسين والنجمة دينا الشربيني، والمخرج وليد الحلفاوي، وخالد الحلفاوي، والنجم محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، والمطرب محمود العسيلي، والنجمة أنغام، والإعلامية القديرة إسعاد يونس، والفنانة ناردين فرج، والنجمة صبا مبارك، وسحر رامي، وعزيز الشافعي، ومنه القيعي، وحضور محمد سري مدير مشروعات ميديا هب – سعدي جوهر.

مسلسل “اتنين غيرنا” من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.