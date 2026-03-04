اتنين غيرنا الحلقة الأخيرة.. زواج آسر ياسين ودينا الشربيني.. والعسيلي يغني لهما

في الحلقة الأخيرة من المسلسل الرومانسي اتنين غيرنا، يتزوج دكتور حسن (آسر ياسين) أخيرًا من الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني)، وسط فرح الأهل والأقارب والأصدقاء الذين لم يتوقفوا عن الرقص طوال حفل الزفاف.



وبالتزامن مع ذلك نشرت شركة ميديا هب مقطع فيديو حصري من كواليس تصوير حفل الزفاف، وسط أجواء إيجابية بين فريق عمل المسلسل، الذين كانوا يستعدون أيضًا للاحتفال بالانتهاء من تصوير المسلسل.





اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.