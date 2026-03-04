قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل «اتنين غيرنا» يقدم قصة حياة أنغام.. ما الحقيقة؟

أنغام
أنغام
أحمد إبراهيم

أثار مسلسل “اتنين غيرنا” حالة من الجدل الواسع، حيث تردد أن العمل هو قصة حياة المطربة أنغام، وأن حياتها الخاصة تتشابه بشكل كبير مع حياة نور الشخصية التى قدمتها دينا الشربيني. 

وقررت أنغام الخروج عن صمتها خلال حفلها في مستشفى أهل مصر، وقالت: “مش قصة حياتي وربنا، وبشكر رنا أبو الريش على مسلسلها الرائع اتنين غيرنا، لكن بقولها لو سمحتي إنتي جبتيلي الكلام”.

مسلسل “اتنين غيرنا”

“اتنين غيرنا” من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل “اتنين غيرنا” في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.

ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

