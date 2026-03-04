المخرج بيتر ميمي:لم ينتهِ القصف ولن تنتهي الحياة

عبّر المخرج بيتر ميمي عن فخره بانتهاء عرض مسلسل “صحاب الأرض”،مؤكدا أن العمل لم يكن مجرد توثيق للحرب والإبادة، بل شهادة على الأمل والقوة والصمود.

و كتب بيتر ميمي غير فيسبوك :لم ينتهي القصف.. لن تنتهي الحياة،فخور اني كنت جزء من العمل ده اللي بيوثق، ليس الحرب و الابادة فقط، لكنه بيوثق الأمل و القوة و الصمود.

و تابع :بشكر كل حد اسم اسم و عامل عامل، شكرا على الاحتمال و عصبيتي المستمرة على مدار التصوير، و شكرا على الاحتمال و عدم التذمر بالرغم من صعوبة العمل، شكرا على ايمانكم اللي كان بيخلينا نكمل، شكرا ان كل فرد من اول البطلة و البطل و كل العناصر كانوا بيسندوا بعض مفيش نجم و مش نجم، مفيش ممثل او عنصر بيفكر في نفسه لكن بيفكر في العمل و القضية و انه يلمس الناس في الوطن العربي و العالم كله.

و أضاف:شكرا كل من اصيب اثناء العمل ده بسبب الركام او كسر الزجاج او غيره، لان الناس الحقيقيين مش بس بيتخدشوا زينا دول ربنا يكون في عونهم و يحميهم و يديهم قوة من عنده.. و يرجع حقهم و يديهم رجاء من عنده..

و أشار :شكرا منه شلبي، اياد نصار، عصام السقا، طارق نور، احمد طارق، دينا كُريم، حسين عسر، هاني عبدالله، دينا نديم، خيري سالم، احمد حمدي، امين بو حافة، محمد طنطاوي و رجالته، هاني عبدالله و رجالته، محمد جمال و احمد يسري، وليد خيري، حسن حجازي، ابراهيم فرج، مادونا عدلي، بندق و رضوان و رينا و ابراهيم اشرف و المهندس محمد امين و المهندس احمد زهران و المهندس محمد الدالي و المهندس طارق علوش و عمرو علوش و مروان و شوقي و بسيوني و زياد و محمود و يوسف و كشكوش و سامي و رجالته و مسعد خميس، و احمد عبدالظاهر و حمادة و كشري و رجالتهم، و محمود علي، شكرا الاستاذ كامل الباشا و العالمي ادم بكري و سارة يوسف و تارا عبود و روان الغابة و كيرا يغنم و اياد حوراني و يزن عيد و محمد يوسف و حماد و سيرين و سلفاتوري و ديانا و نجوى و سيلا و سمير و شهبا و استاذ كمال ابو ناصر الاميرة رشا و مروان الكحكي و مصطفى عبدالمحسن و حسن صادق و صفية و اسلام و عصام سلامة و علاء الدين محمد و رجالة هاشتاج و چيهان صبحي..شكرا امير عيد و ناي برغوثي و كابتن عبداللاه و عم هاني مغربي و عم هاني جمال و شكرا للكاتب عمار صبري و الكاتب محمد هشام عبية و شكرا هبة يسري و شكرا تاني منه و اياد .



و أختتم :شكرا لكل واحد بعتلي اثناء التصوير شد حيلك و كان دعم،شكرا لاهلي اللي دعواتهم و سندهم كان معايا..شكرا للقريبين مني اللي كانوا سند،شكرا للشركة المتحدة،شكرا من قلبي لبلدي مصر و رئيس مصر .. ماهو مفيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زي ده ،في النهاية شكرا لاصحاب الارض منكم نتعلم الصمود و الاحتمال.