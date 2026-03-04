قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

المخرج بيتر ميمي:لم ينتهِ القصف ولن تنتهي الحياة

صحاب الارض
ميرنا محمود

عبّر المخرج بيتر ميمي عن فخره بانتهاء عرض مسلسل “صحاب الأرض”،مؤكدا أن العمل لم يكن مجرد توثيق للحرب والإبادة، بل شهادة على الأمل والقوة والصمود.

و كتب بيتر ميمي غير فيسبوك  :لم ينتهي القصف.. لن تنتهي الحياة،فخور اني كنت جزء من العمل ده اللي بيوثق، ليس الحرب و الابادة فقط، لكنه بيوثق الأمل و القوة و الصمود.

و تابع :بشكر كل حد اسم اسم و عامل عامل، شكرا على الاحتمال و عصبيتي المستمرة على مدار التصوير، و شكرا على الاحتمال و عدم التذمر بالرغم من صعوبة العمل، شكرا على ايمانكم اللي كان بيخلينا نكمل، شكرا ان كل فرد من اول البطلة و البطل و كل العناصر كانوا بيسندوا بعض مفيش نجم و مش نجم، مفيش ممثل او عنصر بيفكر في نفسه لكن بيفكر في العمل و القضية و انه يلمس الناس في الوطن العربي و العالم كله.

و أضاف:شكرا كل من اصيب اثناء العمل ده بسبب الركام او كسر الزجاج او غيره، لان الناس الحقيقيين مش بس بيتخدشوا زينا دول ربنا يكون في عونهم و يحميهم و يديهم قوة من عنده.. و يرجع حقهم و يديهم رجاء من عنده..

و أشار :شكرا منه شلبي، اياد نصار، عصام السقا، طارق نور، احمد طارق، دينا كُريم، حسين عسر، هاني عبدالله، دينا نديم، خيري سالم، احمد حمدي، امين بو حافة، محمد طنطاوي و رجالته، هاني عبدالله و رجالته، محمد جمال و احمد يسري، وليد خيري، حسن حجازي، ابراهيم فرج، مادونا عدلي، بندق و رضوان و رينا و ابراهيم اشرف و المهندس محمد امين و المهندس احمد زهران و المهندس محمد الدالي و المهندس طارق علوش و عمرو علوش و مروان و شوقي و بسيوني و زياد و محمود و يوسف و كشكوش و سامي و رجالته و مسعد خميس، و احمد عبدالظاهر و حمادة و كشري و رجالتهم، و محمود علي، شكرا الاستاذ كامل الباشا و العالمي ادم بكري و سارة يوسف و تارا عبود و روان الغابة و  كيرا يغنم و اياد حوراني و يزن عيد و محمد يوسف و حماد و سيرين و سلفاتوري و ديانا و نجوى و سيلا و سمير و شهبا و استاذ كمال ابو ناصر الاميرة رشا و مروان الكحكي و مصطفى عبدالمحسن و حسن صادق و صفية و اسلام و عصام سلامة و علاء الدين محمد و رجالة هاشتاج و چيهان صبحي..شكرا امير عيد و ناي برغوثي و كابتن عبداللاه و عم هاني مغربي و عم هاني جمال و شكرا للكاتب عمار صبري و الكاتب محمد هشام عبية و شكرا هبة يسري و شكرا تاني منه و اياد .


و أختتم :شكرا لكل واحد بعتلي اثناء التصوير شد حيلك و كان دعم،شكرا لاهلي اللي دعواتهم و سندهم كان معايا..شكرا للقريبين مني اللي كانوا سند،شكرا للشركة المتحدة،شكرا من قلبي لبلدي مصر و رئيس مصر .. ماهو مفيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زي ده ،في النهاية شكرا لاصحاب الارض منكم نتعلم الصمود و الاحتمال.

بيتر ميمي المخرج بيتر ميمي صحاب الأرض مسلسل صحاب الارض

