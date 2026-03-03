برلماني: الهجوم على “صحاب الأرض” يكشف قوة الدراما المصرية في فضح الرواية الإسرائيلية

قال النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، إن مسلسل «صحاب الأرض» يمثل رسالة فنية واضحة تؤكد انحياز الدراما المصرية للحق العربي، مشيرًا إلى أن العمل نجح في تسليط الضوء على أبعاد القضية الفلسطينية من منظور تاريخي ووطني يعزز الوعي الجمعي لدى المشاهدين.

وأكد ناصر أن الهجوم الذي شنّته المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على المسلسل يعكس مدى تأثيره وانتشاره، موضحًا أن أي عمل فني قادر على إزعاج الرواية الإسرائيلية هو بالضرورة عمل نجح في الوصول إلى الجمهور وتقديم سردية مغايرة قائمة على الحقائق التاريخية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدراما المصرية تُعد إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، حيث تسهم في تشكيل الوعي العام ومواجهة محاولات التضليل الإعلامي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب معلوماتية تستهدف تشويه الحقائق.

وأشار ناصر إلى أن الأعمال التي تتناول قضايا الأمن القومي والانتماء تمثل خط دفاع ثقافي ومعنوي، داعيًا إلى استمرار دعم الإنتاجات الوطنية التي تعزز الهوية وتدعم ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

كما أشاد بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تبني أعمال درامية توازن بين الجودة الفنية والرسالة الوطنية، مؤكدًا أن الاستثمار في الفن الهادف هو استثمار في وعي الأمة وصورتها أمام العالم.

وشدد النائب عادل ناصر على أن مصر ستظل، عبر مؤسساتها الثقافية والإعلامية، حاضنة للرواية العربية ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الدراما ستبقى أحد أهم الأسلحة السلمية في معركة الوعي.