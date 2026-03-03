قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يواصل الدولار رحلة الصعود بعد كسره حاجز الـ50 جنيهًا؟.. برلماني يجيب
الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
برلمان

برلماني: الهجوم على “صحاب الأرض” يكشف قوة الدراما المصرية في فضح الرواية الإسرائيلية

النائب عادل ناصر
النائب عادل ناصر
عبد الرحمن سرحان

قال النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، إن مسلسل «صحاب الأرض» يمثل رسالة فنية واضحة تؤكد انحياز الدراما المصرية للحق العربي، مشيرًا إلى أن العمل نجح في تسليط الضوء على أبعاد القضية الفلسطينية من منظور تاريخي ووطني يعزز الوعي الجمعي لدى المشاهدين.

وأكد ناصر أن الهجوم الذي شنّته المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على المسلسل يعكس مدى تأثيره وانتشاره، موضحًا أن أي عمل فني قادر على إزعاج الرواية الإسرائيلية هو بالضرورة عمل نجح في الوصول إلى الجمهور وتقديم سردية مغايرة قائمة على الحقائق التاريخية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدراما المصرية تُعد إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، حيث تسهم في تشكيل الوعي العام ومواجهة محاولات التضليل الإعلامي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب معلوماتية تستهدف تشويه الحقائق.

وأشار ناصر إلى أن الأعمال التي تتناول قضايا الأمن القومي والانتماء تمثل خط دفاع ثقافي ومعنوي، داعيًا إلى استمرار دعم الإنتاجات الوطنية التي تعزز الهوية وتدعم ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

كما أشاد بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تبني أعمال درامية توازن بين الجودة الفنية والرسالة الوطنية، مؤكدًا أن الاستثمار في الفن الهادف هو استثمار في وعي الأمة وصورتها أمام العالم.
وشدد النائب عادل ناصر على أن مصر ستظل، عبر مؤسساتها الثقافية والإعلامية، حاضنة للرواية العربية ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الدراما ستبقى أحد أهم الأسلحة السلمية في معركة الوعي.

صحاب الأرض مسلسل صحاب الأرض البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

