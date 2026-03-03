صفقة ليفربول الجديدة تخضع لجراحة في الكتف قبل الانتقال إلى الريدز

أعلن نادي ستاد رين أن مدافعه الشاب جيريمي جاكيه سيخضع لعملية جراحية في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة لانس في السابع من فبراير ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن اللاعب اضطر لمغادرة أرض الملعب مبكرًا بسبب إصابة في الكتف الأيسر، وبعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، تقرر إجراء تدخل جراحي خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تمنيات الجهاز الفني له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.

ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي من إصابة جيريمي جاكيه مدة تتراوح من شهرين ونصف إلى 3 أشهر.

وكان ليفربول قد حسم التعاقد مع جاكيه بعقد يمتد لخمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل، على أن يستمر اللاعب مع رين حتى نهاية الموسم الحالي.

وتشير تقارير إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 70 مليون يورو.