عمري 90 عاما ولا أستطيع الصيام ولا الكفارة فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت إن والدتها سيدة كبيرة تبلغ من العمر 90 عامًا، ولا تقدر على الصيام، ومعاشها ضعيف ولا تستطيع إخراج الكفارة، فماذا تفعل؟ هل تخرج أي مبلغ تقدر عليه أم ماذا تفعل لتكفّر عن إفطارها في الشهر الكريم؟، قائلًا: إذا كانت لا تقدر على الصيام فتُخرج عن اليوم نحو 30 جنيهًا إطعام مسكين، لكن إذا كانت هذه القيمة ليست فاضلة عنها ولا تملكها فلا شيء عليها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، مستشهدًا بالحادثة المشهورة للرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلكت يا رسول الله، فسأله هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال من الصوم أتيت، هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال لا يا رسول الله إني رجل فقير.

وأضاف أن الرجل جلس حتى أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعِرق تمر، فقال أين السائل عن كذا وكذا؟ فقال أنا يا رسول الله، قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: والله ما بين لابتيها أفقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه فأطعمه أهلك، مشيرًا إلى أن الكفارة لم تُلزم عليه لأنه فقير لا يملك.

وأكد أن السيدة طالما لا تستطيع إخراج الفدية فلا شيء عليها، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وإذا وسّع الله عليها يومًا ما وتمكنت من الإخراج أخرجت عن كل يوم إطعام مسكين، أما مع العجز فلا حرج عليها.