لما الشياطين تُسلسل في رمضان ليه بنكسل عن الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت فيه: مش في حديث بيقول إن الشياطين بتتسلسل وتتحبس طول شهر رمضان؟ طيب ليه عند الصلاة أو قراءة القرآن بنحس إن في وسواس شيطان وبنشعر بكسل عن أداء العبادات، هل الشيطان متسلسل ولا لأ؟ وقال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه إذا جاء رمضان صُفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ونادى منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

لما الشياطين تُسلسل في رمضان ليه بنكسل عن الصلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العلماء اختلفوا في مسألة تسلسل الشياطين، فهناك من قال إن الذي يُسلسل هم المردة، أي القادة الكبار منهم، وهناك من رأى أن بعضهم يبقى له إطلاق في الوسوسة، ومنهم من قال إن التسلسل على عموم الشياطين كما جاء في الحديث.

وأضاف أن ما يحدث من معاصٍ أو شعور بالكسل قد يكون من أهواء النفس وضعفها، فالنفس لها عتو ولها إدبار ولها أثر على الإنسان وتجره إلى المعاصي، وقلما تجد إنسانًا تستقيم له نفسه في كل الأحوال، ولذلك فإن ثمرة العبادات أن تستقيم النفس مع الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون للإنسان دور في مجاهدة نفسه، فقد تدفعه نفسه إلى الانتقام أو إلى كلام محرم على أحد.

وأكد أن الإنسان لا ينبغي أن يرمي الأمر كله على الشيطان، فالشيطان موجود في كل وقت، ولو ترك الإنسان نفسه له كان عرضة لنهبه، وهو كما قال تعالى: "وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي"، ثم يقول: "فلا تلوموني ولوموا أنفسكم"، ولذلك علينا أن نكون على قوة وتماسك وإرادة قوية لترك المعاصي في هذا الشهر الفضيل وبعده.