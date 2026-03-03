لما الشياطين تُسلسل في رمضان ليه بنكسل عن الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت فيه: مش في حديث بيقول إن الشياطين بتتسلسل وتتحبس طول شهر رمضان؟ طيب ليه عند الصلاة أو قراءة القرآن بنحس إن في وسواس شيطان وبنشعر بكسل عن أداء العبادات، هل الشيطان متسلسل ولا لأ؟ وقال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه إذا جاء رمضان صُفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ونادى منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

لما الشياطين تُسلسل في رمضان ليه بنكسل عن الصلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العلماء اختلفوا في مسألة تسلسل الشياطين، فهناك من قال إن الذي يُسلسل هم المردة، أي القادة الكبار منهم، وهناك من رأى أن بعضهم يبقى له إطلاق في الوسوسة، ومنهم من قال إن التسلسل على عموم الشياطين كما جاء في الحديث.

وأضاف أن ما يحدث من معاصٍ أو شعور بالكسل قد يكون من أهواء النفس وضعفها، فالنفس لها عتو ولها إدبار ولها أثر على الإنسان وتجره إلى المعاصي، وقلما تجد إنسانًا تستقيم له نفسه في كل الأحوال، ولذلك فإن ثمرة العبادات أن تستقيم النفس مع الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون للإنسان دور في مجاهدة نفسه، فقد تدفعه نفسه إلى الانتقام أو إلى كلام محرم على أحد.

وأكد أن الإنسان لا ينبغي أن يرمي الأمر كله على الشيطان، فالشيطان موجود في كل وقت، ولو ترك الإنسان نفسه له كان عرضة لنهبه، وهو كما قال تعالى: "وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي"، ثم يقول: "فلا تلوموني ولوموا أنفسكم"، ولذلك علينا أن نكون على قوة وتماسك وإرادة قوية لترك المعاصي في هذا الشهر الفضيل وبعده.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

