هل علاج الأسنان في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إليها من سائل اضطر للذهاب إلى طبيب الأسنان في نهار رمضان بسبب آلام مبرحة لإجراء عملية حشو ومعالجة لأسنانه، مستفسراً عن مدى تأثير هذا الإجراء الطبي على صحة فريضته.

وأكدت الدار في فتواها أن القيام بحشو الأسنان وتلقي العلاج اللازم لها أثناء ساعات الصيام لا يعد من مفطرات الصائم، شريطة ألا يتعمد الشخص ابتلاع أي شيء مما يتواجد في فمه أثناء العملية الجراحية أو العلاجية، موضحة أن هذا الحكم يسري في حال تعذر تأجيل موعد الطبيب إلى ما بعد الإفطار، أما إذا كان بمقدور الصائم تأجيل العلاج للفترة المسائية فهو الأفضل والأولى.

وأوضحت الفتوى تأصيلاً شرعياً مفاده أن كل ما يصل إلى ظاهر الفم لا يفسد الصوم طالما لم يتجاوز ذلك إلى الحلق، حيث إن للفم حكم الظاهر في الشريعة، وهو ما يستدل عليه بمشروعية المضمضة للصائم التي تعتمد على إدارة الماء ثم مجه خارجاً.

وأشارت الدار إلى أن الصيام لا يبطل إلا إذا وصل شيء إلى الجوف عبر الحلق وكان الصائم قاصداً لذلك وذاكراً لصومه ومختاراً لفعله، وهو ما اتفقت عليه مذاهب الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مؤكدة أن "الحلق" الذي يفسد الصيام هو أقصاه عند مخرج الهاء والهمزة كما نصت الكتب الفقهية ومنها "إعانة الطالبين".

وتابعت الدار شرحها للجانب الطبي في المسألة، مبينة أن حشو الأسنان هو إجراء علاجي يهدف لاستعادة وظيفة السن المتضرر عبر إزالة التسوس وتنظيف مكانه ووضع مادة طبية ثابتة تسد الفجوات الناتجة عن التآكل.

وخلصت الفتوى إلى أن هذا الإجراء بما يتضمنه من استخدام مواد طبية لا يؤثر على الصيام طالما لم يبتلع الصائم تلك المواد أو الماء المستخدم أثناء التنظيف عن عمد وبقصد، ليبقى الصوم صحيحاً ومقبولاً في حال الالتزام بهذه الضوابط.