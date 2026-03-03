قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
الأمم المتحدة: نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في لبنان

محمد على

أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في لبنان بسبب تصاعد الأعمال العدائية.

تواصل إسرائيل شن غارات جوية، لا سيما على الضواحي الجنوبية لبيروت وجنوب البلاد، بعد إصدار تحذيرات بالإخلاء للسكان.

قال بابار بلوش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "وردت أنباء عن نزوح كثيف في أجزاء من جنوب لبنان، والبقاع، والضواحي الجنوبية لبيروت، بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات بالإخلاء لسكان أكثر من 53 قرية لبنانية، وشنت غارات جوية مكثفة على جميع أجزاء لبنان الثلاثة".

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي في جنيف: "حتى يوم أمس، تشير التقديرات المتحفظة إلى أن ما يقرب من 30 ألف شخص تم استضافتهم وتسجيلهم في ملاجئ جماعية. ونام عدد أكبر بكثير في سياراتهم على جوانب الطرق".

وقال إن المزيد يحاولون المغادرة سيراً على الأقدام، بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى.

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية رداً على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت معاقله  بما في ذلك ضواحي بيروت الجنوبية.

وأضافت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني: "نشعر أيضاً بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان بعد أن أطلق حزب الله وابلاً من القذائف على إسرائيل، والضربات المضادة القوية التي شنتها إسرائيل، بما في ذلك في بيروت"…"نحث الطرفين على إنهاء هذا التصعيد الكبير في العنف فوراً والعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه".

وأشارت تقارير إلى وقوع ضحايا مدنيين وأضرار في البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى نزوح كبير في أعقاب الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

