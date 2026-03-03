قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية: “لدينا تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية”، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة تم الاستقرار عليها، والمؤشرات إيجابية.

وأوضح كجوك أن الدولة خلال الموازنة تقوم بعلم احتياطيات بالموازنة، وأن هذا البند يتم استخدامه بعد موافقة الحكومة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بأمان واستقرار ملحوظين، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير في الأسواق المالية يجعل مقارنة البورصة المصرية مع غيرها تعكس الصورة الإيجابية لمصر.

مؤشرات مطمئنة للأسواق

وذكر كجوك أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية تبشر بالاستقرار، مؤكداً أن كل المؤشرات تؤكد أن الوضع تحت السيطرة، وأن الأسواق تسير في مسار إيجابي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام التحديات.

إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار

وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات كبيرة خلال الشهور الماضية، ما ساهم في تعزيز الثقة في الأسواق وحماية المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الجهود جعلت الوضع المالي آمنًا ومستدامًا.

رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين

واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أن مصر تتمتع بأساس اقتصادي قوي ومتوازن، وأن الحكومة تواصل العمل لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن الوضع العام "كويس" ويبعث على الاطمئنان.