وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران

أفادت وكالة تسنيم، أن غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وكالة تسنيم:" أضرار كبيرة لحقت بالأماكن السكنية في ميدان الثورة بوسط طهران نتيجة غارات إسرائيلية أمريكية".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين في وسط إسرائيل إلى 7 بعد هجمات إيرانية على الأراضي المحتلة.

أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي عن إنذار مبكر إثر رصد هجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل.



وفي سياق العدوان، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا 60 هجوما جويا استهدفت المنظومات الصاروخية الإيرانية.