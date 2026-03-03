نيويورك بوست: ترامب يضرب إيران… ويضع الصين في مرمى أهدافه

ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الهجوم الذي استهدف جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للطاقة التي تعتمد عليها الصين.

وأشارت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إلى أن بكين كانت المشتري الرئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات الدولية، ودفعته بأقل من السعر العالمي، وغالبا باليوان الصيني وليس الدولار، ما يضمن عودة الأموال إلى الصين.

وقالت الصحيفة إن مليارات الدولارات الإيرانية التي دفعت للصين استُثمرت في شراء معدات عسكرية وأنظمة اتصالات صينية، بما فيها رادارات متطورة لم تتمكن من كشف الغارات الجوية الأمريكية.

وأشارت إلى أن ضرب القيادة الإيرانية وتدمير ترسانتها الصينية الصنع شكلت خسارة كبيرة لبكين على المستوى الإقليمي.

وأوضحت الصحيفة أن الصين كانت قبل عامين لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط، بعد أن توسطت لاتفاق تطبيع بين إيران والسعودية، لكن الآن تتراجع مكانتها تدريجيا، بسبب سلسلة من الانتكاسات الجيوسياسية، بدءا من فرض ترامب لتعريفات على التجارة الصينية، مرورا بالضربة على النفوذ الصيني في بنما وفنزويلا، وانتهاء بالسيطرة الأمريكية على أجزاء من جرينلاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تقيد وصول الصين إلى النفط الرخيص وتجبرها على الدفع بالدولار، ما يضعف محاولتها استبدال الدولار كعملة احتياطية عالمية.

كما قالت الصحيفة إن تعزيز ترامب للتحالفات مع اليابان ودول آسيوية أخرى يقلص نفوذ الصين وقدرتها على التحكم في الممرات البحرية الحيوية.

وقالت الصحيفة إن إيران ليست سوى الحلقة الأولى في خطة ترامب لتقليص النفوذ الاستراتيجي للصين عالميا، مؤكدة أن الهدف هو إعادة تشكيل النظام العالمي لصالح الولايات المتحدة، وتقليل تأثير بكين بشكل كبير.