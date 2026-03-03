قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
أخبار العالم

نيويورك بوست: ترامب يضرب إيران… ويضع الصين في مرمى أهدافه
أ ش أ

 ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الهجوم الذي استهدف جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للطاقة التي تعتمد عليها الصين.

وأشارت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إلى أن بكين كانت المشتري الرئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات الدولية، ودفعته بأقل من السعر العالمي، وغالبا باليوان الصيني وليس الدولار، ما يضمن عودة الأموال إلى الصين.

وقالت الصحيفة إن مليارات الدولارات الإيرانية التي دفعت للصين استُثمرت في شراء معدات عسكرية وأنظمة اتصالات صينية، بما فيها رادارات متطورة لم تتمكن من كشف الغارات الجوية الأمريكية.

وأشارت إلى أن ضرب القيادة الإيرانية وتدمير ترسانتها الصينية الصنع شكلت خسارة كبيرة لبكين على المستوى الإقليمي.

وأوضحت الصحيفة أن الصين كانت قبل عامين لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط، بعد أن توسطت لاتفاق تطبيع بين إيران والسعودية، لكن الآن تتراجع مكانتها تدريجيا، بسبب سلسلة من الانتكاسات الجيوسياسية، بدءا من فرض ترامب لتعريفات على التجارة الصينية، مرورا بالضربة على النفوذ الصيني في بنما وفنزويلا، وانتهاء بالسيطرة الأمريكية على أجزاء من جرينلاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تقيد وصول الصين إلى النفط الرخيص وتجبرها على الدفع بالدولار، ما يضعف محاولتها استبدال الدولار كعملة احتياطية عالمية.

كما قالت الصحيفة إن تعزيز ترامب للتحالفات مع اليابان ودول آسيوية أخرى يقلص نفوذ الصين وقدرتها على التحكم في الممرات البحرية الحيوية.

وقالت الصحيفة إن إيران ليست سوى الحلقة الأولى في خطة ترامب لتقليص النفوذ الاستراتيجي للصين عالميا، مؤكدة أن الهدف هو إعادة تشكيل النظام العالمي لصالح الولايات المتحدة، وتقليل تأثير بكين بشكل كبير.

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

خاتم ذكي

يغنيك عن سمارت واتش وبسعر لا يصدق.. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

تحديث HyperOS 3.1

هايبر او اس HyperOS 3.1.. شاومي تُنهي اختبار التحديث وتستعد للإطلاق الرسمي بهذه المزايا

السيارات الصينية

جيل زد الأمريكي مستعد للسيارات الصينية أكثر من آبائهم.. ما السبب

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

