أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
هشام نصر: الزمالك يسير ضد المنطق وجون إدوارد أصر على المشاركة في كأس الرابطة بالناشئين

حسن العمدة

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك سر عودة الفريق للنتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية، رغم المرور بأزمات خانقة على الصعيد الاقتصادي.

وقال هشام نصر الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"تصدرنا للدوري يأتي بفضل الله ثم دعم الجماهير غير المحدود، هناك نية خالصة أيضًا لدى اللاعبين، وكل هذا جعلنا في تلك المكانة ونتمنى الاستمرار في ذلك".

ويضيف نائب رئيس نادى الزمالك :" نادي الزمالك دائمًا يجد حلول للأزمات التي لديه، والدليل هو ما نراه الآن، 7 لاعبين من قطاع الناشئين بالزمالك أثبتوا جودتهم وقدرتهم على مساعدة الفريق مستقبلًا، رغم الصعوبات التي ما زالت حاضرة أخرج قطاع الناشئين لنا لاعبين مميزين".
وتابع: "رغم الصعوبات المالية في الزمالك، هناك لاعبين رائعين في قطاع الناشئين، أحد الحلول التي لجئنا إليها هو الاعتماد على اللاعبين الصغار في ظل الأزمة المادية التي نعاني منها ولازم نشكر بدر حامد رئيس قطاع الناشئين ، مبقناش صفقات كتير من بره النادى عندنا قوام اساسى ولاعبون كبار للمستقبل”.
وتابع هشام نصر:"الزمالك يسير عكس المنطق، رغم كل الأزمات الفريق يحتل صدارة الدوري وينتصر على بيراميدز ومن قبلها زد بأداء فنى رائع ، وهذا نتيجة عمل واضح، آمنا بتجربة جون إدوارد، وليس من الطبيعي أن يتوافق الجميع على شيء واحد".

وأكمل: "جون إدوارد هو من أصر على لعب بطولة كأس الرابطة باللاعبين الناشئين، والنتيجة هو سد الثغرات والصعوبات التي واجهتنا بتصعيد 7 لاعبين شباب للعب مع الفريق الأول".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

