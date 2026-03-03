هشام نصر: الزمالك يسير ضد المنطق وجون إدوارد أصر على المشاركة في كأس الرابطة بالناشئين

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك سر عودة الفريق للنتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية، رغم المرور بأزمات خانقة على الصعيد الاقتصادي.

وقال هشام نصر الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"تصدرنا للدوري يأتي بفضل الله ثم دعم الجماهير غير المحدود، هناك نية خالصة أيضًا لدى اللاعبين، وكل هذا جعلنا في تلك المكانة ونتمنى الاستمرار في ذلك".

ويضيف نائب رئيس نادى الزمالك :" نادي الزمالك دائمًا يجد حلول للأزمات التي لديه، والدليل هو ما نراه الآن، 7 لاعبين من قطاع الناشئين بالزمالك أثبتوا جودتهم وقدرتهم على مساعدة الفريق مستقبلًا، رغم الصعوبات التي ما زالت حاضرة أخرج قطاع الناشئين لنا لاعبين مميزين".

وتابع: "رغم الصعوبات المالية في الزمالك، هناك لاعبين رائعين في قطاع الناشئين، أحد الحلول التي لجئنا إليها هو الاعتماد على اللاعبين الصغار في ظل الأزمة المادية التي نعاني منها ولازم نشكر بدر حامد رئيس قطاع الناشئين ، مبقناش صفقات كتير من بره النادى عندنا قوام اساسى ولاعبون كبار للمستقبل”.

وتابع هشام نصر:"الزمالك يسير عكس المنطق، رغم كل الأزمات الفريق يحتل صدارة الدوري وينتصر على بيراميدز ومن قبلها زد بأداء فنى رائع ، وهذا نتيجة عمل واضح، آمنا بتجربة جون إدوارد، وليس من الطبيعي أن يتوافق الجميع على شيء واحد".

وأكمل: "جون إدوارد هو من أصر على لعب بطولة كأس الرابطة باللاعبين الناشئين، والنتيجة هو سد الثغرات والصعوبات التي واجهتنا بتصعيد 7 لاعبين شباب للعب مع الفريق الأول".

