ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا … لكن الوقت قد فات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين أرادوا التحدث مع الولايات المتحدة، لكن “الوقت قد فات”، في تصريح يعكس تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران خلال المرحلة الأخيرة.

جاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن تطورات الملف الإيراني، مؤكداً أن الفرص التي أُتيحت سابقاً للحوار لم تُستثمر بالشكل المطلوب، وأن الإدارة الأمريكية لن تقبل بما وصفه بسياسة “كسب الوقت” من الجانب الإيراني.

التصريح يحمل دلالات سياسية مهمة، إذ يشير إلى أن قنوات التواصل، سواء المباشرة أو غير المباشرة، لم تعد كافية لاحتواء الخلافات المتراكمة بين البلدين. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، إضافة إلى ملفات إقليمية أخرى تمثل نقاط توتر مزمنة في العلاقة بين الطرفين.

وتتهم واشنطن طهران بالسعي إلى توسيع قدراتها النووية بما يتجاوز الأطر المتفق عليها سابقاً، فيما تؤكد إيران أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية، وأنها تلتزم بحقها في تطوير التكنولوجيا النووية ضمن القوانين الدولية.

وبين الاتهامات والنفي، تتزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى مرحلة أكثر تعقيداً، خاصة في ظل التصريحات المتبادلة التي تعكس تشدداً واضحاً في المواقف.

ويرى مراقبون أن حديث ترامب عن أن “الوقت قد فات” قد يكون رسالة ضغط سياسية موجهة إلى القيادة الإيرانية، مفادها أن أي تفاوض مستقبلي لن يكون بالشروط السابقة، وأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى خيارات أكثر صرامة إذا لم تطرأ تغييرات جوهرية في سلوك طهران. كما يُفهم من التصريح أن واشنطن تسعى لإظهار أنها كانت منفتحة على الحوار، لكنها لن تبقى في موقع الانتظار إلى ما لا نهاية.

في المقابل، لم يصدر رد رسمي فوري من الجانب الإيراني على هذه التصريحات، إلا أن طهران دأبت في مواقف سابقة على التأكيد أنها لا ترفض الحوار من حيث المبدأ، لكنها تشترط أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل ورفع العقوبات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة ترقب حذر، مع استمرار المساعي الدولية لاحتواء أي تصعيد محتمل. وبين التصريحات السياسية والواقع الميداني، يبقى مستقبل العلاقة الأمريكية الإيرانية مفتوحاً على عدة سيناريوهات، تتراوح بين استئناف التفاوض بشروط جديدة أو الدخول في مرحلة أكثر توتراً قد تنعكس تداعياتها على الإقليم بأكمله.