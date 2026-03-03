قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مارس
وزير خارجية الصين: نعارض الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران
مدبولي: لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات

ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا … لكن الوقت قد فات
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا … لكن الوقت قد فات
ملك ريان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين أرادوا التحدث مع الولايات المتحدة، لكن “الوقت قد فات”، في تصريح يعكس تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران خلال المرحلة الأخيرة.

جاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن تطورات الملف الإيراني، مؤكداً أن الفرص التي أُتيحت سابقاً للحوار لم تُستثمر بالشكل المطلوب، وأن الإدارة الأمريكية لن تقبل بما وصفه بسياسة “كسب الوقت” من الجانب الإيراني.

التصريح يحمل دلالات سياسية مهمة، إذ يشير إلى أن قنوات التواصل، سواء المباشرة أو غير المباشرة، لم تعد كافية لاحتواء الخلافات المتراكمة بين البلدين. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، إضافة إلى ملفات إقليمية أخرى تمثل نقاط توتر مزمنة في العلاقة بين الطرفين.

وتتهم واشنطن طهران بالسعي إلى توسيع قدراتها النووية بما يتجاوز الأطر المتفق عليها سابقاً، فيما تؤكد إيران أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية، وأنها تلتزم بحقها في تطوير التكنولوجيا النووية ضمن القوانين الدولية. 

وبين الاتهامات والنفي، تتزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى مرحلة أكثر تعقيداً، خاصة في ظل التصريحات المتبادلة التي تعكس تشدداً واضحاً في المواقف.

ويرى مراقبون أن حديث ترامب عن أن “الوقت قد فات” قد يكون رسالة ضغط سياسية موجهة إلى القيادة الإيرانية، مفادها أن أي تفاوض مستقبلي لن يكون بالشروط السابقة، وأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى خيارات أكثر صرامة إذا لم تطرأ تغييرات جوهرية في سلوك طهران. كما يُفهم من التصريح أن واشنطن تسعى لإظهار أنها كانت منفتحة على الحوار، لكنها لن تبقى في موقع الانتظار إلى ما لا نهاية.

في المقابل، لم يصدر رد رسمي فوري من الجانب الإيراني على هذه التصريحات، إلا أن طهران دأبت في مواقف سابقة على التأكيد أنها لا ترفض الحوار من حيث المبدأ، لكنها تشترط أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل ورفع العقوبات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة ترقب حذر، مع استمرار المساعي الدولية لاحتواء أي تصعيد محتمل. وبين التصريحات السياسية والواقع الميداني، يبقى مستقبل العلاقة الأمريكية الإيرانية مفتوحاً على عدة سيناريوهات، تتراوح بين استئناف التفاوض بشروط جديدة أو الدخول في مرحلة أكثر توتراً قد تنعكس تداعياتها على الإقليم بأكمله. 

ترامب ايران الشعب الايراني عاجل عواجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد