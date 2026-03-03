ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة

كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الشرفي، موقف القلعة البيضاء من حصول النادي على أرض بديلة بعد سحب أرض السادس من أكتوبر.

وكتب ممدوح عباس عبر أكس:أتذكر جيدا سنة 1952 عندما جئت الى القاهرة لحضور مباراة الزمالك عندما كان النادي في مقره القديم مكان مسرح البالون، أشكر مجلس الإدارة وكم المكالمات الهائل التي تلقيتها بالأمس وأرجو أن أكون عند حسن الظن بي".

وتابع : حتى لا يتصور البعض أن أرض الزمالك سيضيع حق النادي فيها ؛ لن نقبل أرضاً بديلة و لن نقبل في الوقت نفسه أن يهان هذا النادي بسحب الأرض ومازلت مصراً و أناشد نيابة الأموال العامة بإنهاء التحقيقات إن وجدت ضرورة لها حتى يتم تبرئة ساحة النادي، ومازلت أناشد الأب الكبير رغم مسؤولياته الجسام في هذا الوقت بالذات، أن يعاد النظر في إعادة أرض أكتوبر للنادي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.



واعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة.

ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار.

كما يتمنى مجلس الإدارة لـ ممدوح عباس دوام التوفيق والسداد والصحة.