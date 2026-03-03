أية سماحة: اعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب

وجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة أيه سماحة، قائلا :"ليه اعتذرتي عن مسلسل بابا وماما جيران.. بسبب الفلوس ولا مش بتحبي تشتغلي مع أحمد داوود ولا الفلوس".



وردت الفنانة أية سماحة، قائلة :"لا مش للأسباب دي ولكن لأني مكنش عندي وقت وكنت مشغولة بشغل كتير".

حلت الفنانة آية سماحة، ضيفة الحلقة الـ ١٣ من برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يعرض على شاشة mbc مصر، عقب آذان المغرب.

البرنامج برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتم تصويره بالرياض.

ووقع عدد من نجوم الفن والكرة، ضحايا الحلقات السابقة من برنامج رامز جلال، أبرزهم: غادة عبدالرازق، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، هنا الزاهد، حمو بيكا، سماح أنور، أحمد سيد زيزو، مروان عطية، يارا السكري.

ووقع الفنان دياب أمس الإثنين، ضحية الحلقة الثانية عشرة من برنامج "رامز ليفل الوحش "، وتصدرت الحلقة محركات البحث.

ويستضيف البرنامج خلال الحلقات القادمة عدد من نجوم الفن والكرة، من بينهم: رحمة محسن، روجينا، دينا، أحمد السقا، كارولين عزمي، لقاء الخميسي.