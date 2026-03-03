احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

حذر الدكتور محمد عبد الحليم استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من تناول الشاي على السحور خلال شهر رمضان، وذلك لأنه قد يؤثر على ترطيب الجسم وامتصاص الحديد وتسبب اضطرابات في الهضم والنوم.

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

وجاء تحذير دكتور محمد في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن تجنب شرب الشاي بعد الإفطار وخلال وجبة السحور ضمن نصائح صحية تهدف إلى الحفاظ على الطاقة والصحة خلال ساعات الصيام الطويلة.

لماذا يُنصح بتجنب الشاي على السحور؟

بحسب تصريحات الطبيب، فإن الشاي يحتوي على مركبات قد تؤثر على الجسم أثناء الصيام، أبرزها:

- زيادة العطش خلال ساعات الصيام:

الشاي يحتوي على الكافيين، وهو مدر طبيعي للبول، ما قد يزيد من فقدان السوائل بعد السحور ويجعل الشعور بالعطش يظهر مبكرًا.

- تقليل امتصاص الحديد:

الشاي غني بمادة التانيك أسيد التي ترتبط بالحديد الموجود في الطعام، خاصة الحديد النباتي، ما يقلل امتصاصه وقد يرفع احتمالات الإصابة بالأنيميا مع الاستمرار.

ـ اضطرابات الهضم والحموضة:

تناول الشاي على معدة ممتلئة ثم النوم قد يحفز إفراز أحماض المعدة، ما يسبب:

الحموضة

الانتفاخ

اضطرابات النوم

خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

- التأثير على جودة النوم:

الكافيين قد يقلل عمق النوم إذا كان السحور متأخرًا، وهو ما ينعكس على مستويات النشاط خلال الصيام.

البدائل الصحية الموصى بها

ـ تأجيل الشاي إلى ما بعد الإفطار بساعتين.

ـ الانتظار ساعة على الأقل بعد السحور قبل تناول أي مشروبات تحتوي على كافيين.

ـ استبدال الشاي بمشروبات عشبية مثل اليانسون أو النعناع.

ـ شرب الماء بكميات معتدلة قبل الفجر للحفاظ على الترطيب.

واختتم الدكتور محمد منشوره ، بأنه يجب تغيير العادات الغذائية في رمضان واختيار المشروبات المناسبة للحفاظ على الترطيب والطاقة؛ حيث أن الاعتدال هو الأساس، مع تجنب المشروبات التي قد تؤثر على الجسم أثناء ساعات الصيام.