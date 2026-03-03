قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
آية التيجي

حذر الدكتور محمد عبد الحليم استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من تناول الشاي على السحور خلال شهر رمضان، وذلك لأنه قد يؤثر على ترطيب الجسم وامتصاص الحديد وتسبب اضطرابات في الهضم والنوم. 

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

وجاء تحذير دكتور محمد في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن تجنب شرب الشاي بعد الإفطار وخلال وجبة السحور ضمن نصائح صحية تهدف إلى الحفاظ على الطاقة والصحة خلال ساعات الصيام الطويلة.

لماذا يُنصح بتجنب الشاي على السحور؟

بحسب تصريحات الطبيب، فإن الشاي يحتوي على مركبات قد تؤثر على الجسم أثناء الصيام، أبرزها:
- زيادة العطش خلال ساعات الصيام:
الشاي يحتوي على الكافيين، وهو مدر طبيعي للبول، ما قد يزيد من فقدان السوائل بعد السحور ويجعل الشعور بالعطش يظهر مبكرًا.

- تقليل امتصاص الحديد:
الشاي غني بمادة التانيك أسيد التي ترتبط بالحديد الموجود في الطعام، خاصة الحديد النباتي، ما يقلل امتصاصه وقد يرفع احتمالات الإصابة بالأنيميا مع الاستمرار.

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

ـ اضطرابات الهضم والحموضة:
تناول الشاي على معدة ممتلئة ثم النوم قد يحفز إفراز أحماض المعدة، ما يسبب:
الحموضة
الانتفاخ
اضطرابات النوم
خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

- التأثير على جودة النوم:
الكافيين قد يقلل عمق النوم إذا كان السحور متأخرًا، وهو ما ينعكس على مستويات النشاط خلال الصيام.

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

البدائل الصحية الموصى بها

ـ تأجيل الشاي إلى ما بعد الإفطار بساعتين.

ـ الانتظار ساعة على الأقل بعد السحور قبل تناول أي مشروبات تحتوي على كافيين.

ـ استبدال الشاي بمشروبات عشبية مثل اليانسون أو النعناع.

ـ شرب الماء بكميات معتدلة قبل الفجر للحفاظ على الترطيب.

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

واختتم الدكتور محمد منشوره ، بأنه يجب تغيير العادات الغذائية في رمضان واختيار المشروبات المناسبة للحفاظ على الترطيب والطاقة؛ حيث أن الاعتدال هو الأساس، مع تجنب المشروبات التي قد تؤثر على الجسم أثناء ساعات الصيام.

الشاي على السحور أضرار الشاي في رمضان زيادة العطش امتصاص الحديد نصائح صحية للسحور الصيام والصحة مشروبات صحية للسحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

السجود في الصلاة

هل أقول الله أكبر مرتين عند القيام من السجود في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا .. وما مقدارها للشخص الواحد؟ اعرف جميع أحكامها

مقدار زكاة الفطر 2026

مقدار زكاة الفطر 2026 .. اعرف قيمتها بالجنيه والكيلو ولمن تُعطى وآخر موعد لإخراجها

بالصور

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد