الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
آية التيجي

أثار نظام الكيتو دايت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة بين مؤيد يعتبره الحل السريع لفقدان الوزن، ومعارض يحذر من مخاطره الصحية. لكن ماذا يقول العلم؟.

ما هو نظام الكيتو دايت؟

وأكد الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن الكيتو ليس خطرًا في حد ذاته، لكنه ليس مناسبًا للجميع، مشددًا على ضرورة تطبيقه بشكل علمي وتحت إشراف متخصص.

وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، يعتمد الكيتو دايت على تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير، مقابل زيادة الدهون الصحية، لإدخال الجسم في حالة تُعرف باسم "الكيتوزيس"، وهي مرحلة يبدأ فيها الجسم في استخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة بدلًا من الجلوكوز.

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن الفكرة الأساسية للنظام “فسيولوجية بحتة”، حيث يتحول مصدر الطاقة داخل الجسم من السكريات إلى الدهون.

متى يكون الكيتو مفيدًا؟

بحسب تصريح القيعي، يمكن أن يكون النظام مفيدًا في بعض الحالات، منها:
ـ مقاومة الإنسولين
ـ بعض حالات السكري من النوع الثاني (مع متابعة طبية دقيقة)
ـ السمنة المصحوبة بشهية مرتفعة للكربوهيدرات
ـ الأشخاص الذين يعانون من صعوبة التحكم في الشهية

وأشار القيعي، إلى أن بعض الدراسات أظهرت تحسنًا في حساسية الإنسولين وانخفاضًا في الوزن عند تطبيق النظام بشكل منضبط.

متى يصبح الكيتو خطرًا؟

وحذر أخصائي التغذية العلاجية من تطبيق النظام بشكل عشوائي، موضحًا أن الخطر لا يأتي من “الكيتو” نفسه، بل من سوء استخدامه، حيث أنه قد يسبب مشاكل في الحالات التالية:
ـ الاعتماد على اللحوم المصنعة والدهون المهدرجة

ـ مرضى الكلى المتقدمة
اضطرابات دهون الدم دون متابعة تحليلية
ـ إهمال تناول الألياف والخضروات والمعادن
الاستمرار لفترات طويلة دون تقييم دوري للتحاليل

وأضاف القيعي، إلى أنه “في فرق كبير بين كيتو طبي محسوب مبني على تحاليل، وكيتو سوشيال ميديا قائم على الترند فقط.”

الكيتو ليس حلًا سحريًا

وشدد الدكتور مهتز القيعي على أن الكيتو ليس نظامًا سحريًا لإنقاص الوزن، كما أنه ليس نظامًا شيطانيًا يجب تجنبه تمامًا، بل هو أداة غذائية يمكن أن تنجح، أو تفشل حسب:
ـ الحالة الصحية للفرد
ـ نتائج التحاليل الطبية
ـ طريقة تطبيق النظام
ـ المتابعة المستمرة مع متخصص.

وأكد القيعي، أن أي نظام غذائي يجب أن يكون مخصصًا للشخص نفسه الذي يتبابع مع الطبيب وليس للجميع.

ما هو نظام الكيتو دايت؟
