برلماني: التصعيد العسكري يهدد أمن المنطقة وندين انتهاك سيادة بعض الدول العربية

أدان النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الراهنة، معرباً عن بالغ قلقه إزاء ما ينطوي عليه هذا التصعيد من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة بأسرها نحو حالة من الفوضى الشاملة، بما يهدد الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد "سوس" في بيان له اليوم، دعمه الكامل لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي شدد على خطورة الأوضاع الراهنة، مجدداً التأكيد على أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن المسار الوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار يتمثل في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار السياسي، والاحتكام إلى القنوات الشرعية لتسوية النزاعات.



وأعرب عضو مجلس النواب عن إدانته الشديدة لاستهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية الشقيقة، وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنذر بتداعيات خطيرة تهدد استقرار المنطقة بأكملها.



وشدد سوس، على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ حسن الجوار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، مع تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع والانزلاق إلى دوامة من التصعيد يصعب احتوائها، بما ينعكس سلباً على أمن وسلام شعوب المنطقة كافة.



واختتم النائب سامي سوس بالتأكيد على الأهمية القصوى لتماسك الجبهة الداخلية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية الخطيرة، داعياً المواطنين إلى الوعي الكامل بحجم التهديدات التي تستهدف زعزعة استقرار دول المنطقة، والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية.