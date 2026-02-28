لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن هناك ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند أداء الصلاة في أماكن غير مألوفة مثل البحر، مع التأكيد على أهمية أداء الصلاة في جميع الأحوال وعدم تركها.

وأضاف على جمعة خلال تقديمه برنامج "اعرف دينك" المذاع على قناة صدى البلد، أن العورة بالنسبة للرجل تمتد من السرة إلى الركبة، ويجب أن تكون مستورة بشكل جيد عند أداء الصلاة في البحر أو عند التوجه إلى أي مسجد قريب.

وأكد المفتي الأسبق أن ارتداء ملابس مناسبة أثناء الصلاة في البحر أمر ضروري، لكن الأهم هو أداء الصلاة وعدم تركها مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن الصلاة واجبة في كل حال.

وأوضح أن وجود مسجد أمام البحر لا يعفي الشخص من ضرورة التستر أثناء الصلاة، وأن أداء الصلاة حتى في حال ارتداء ملابس البحر جائز إذا تم مراعاة ستر العورة، مؤكدًا أن الالتزام بالصلاة يعكس أهمية الدين ووجوب المحافظة عليها في كل الأوقات.