برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مختار جمعة: القرآن الكريم رسم صورة واضحة للجنة وبشر المتقين بنعيمها المقيم

عبد الرحمن محمد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن حديث القرآن الكريم عن الجنة حديث عظيم، وبيانه عنها في غاية الوضوح، فهي دار النعيم المقيم الذي لا ينفد أبدًا، وهي دار المتقين، مصداقًا لقوله تعالى: «تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا»، موضحًا أن أهل الجنة تأتيهم البشرى في كل مرحلة من مراحل حياتهم الأخروية، بدءًا من لحظة الاحتضار وسكرات الموت، حيث يقول سبحانه: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة».

أضاف خلال تصريحاته أن تنزل الملائكة ليس قاصرًا على الأنبياء بالوحي، بل يشمل عباد الله المتقين المخلصين عند سكرات الموت، لتطمئنهم وتبشرهم، كما في قوله تعالى: «ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون»، فلا خوف مما هو قادم، ولا حزن على ما تركوه خلفهم، لأنهم في عناية الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون»، مؤكدًا أن من كان الله وليه فلا يخشى أحدًا بعد ذلك.

كما أشار إلى أن القرآن يرسم الطريق إلى الجنة من خلال العمل الصالح، والدعوة إلى الله، والعلم والعمل به وتعليمه للناس، مستدلًا بقوله تعالى: «ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين»، مبينًا أن الناس بين معلم ومتعلم، وأن الخير في طلب العلم والعمل به ونشره، لافتاً إلى أن قوله تعالى: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن» يحمل دعوة واضحة إلى الأخذ بأعلى درجات الحسنات واجتناب أدنى درجات السيئات، وأن دفع السيئة بالحسنة يحول العداوة إلى مودة، كما في قوله سبحانه: «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم»، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بالصبر، لقوله تعالى: «وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم»، مؤكدًا أن الجنة تحتاج إلى عمل، وأن سلعة الله غالية، وسلعة الله هي الجنة.

أوضح أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبتهم عند الاحتضار وعند سؤال القبر، مصداقًا لقوله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء»، مبينًا أن لحظة الحشر والبعث لحظة عظيمة وشديدة، كما جاء في الحديث الشريف: «يحشر الناس حفاة عراة»،

 وأن هول الموقف يجعل كل إنسان مشغولًا بنفسه، كما في قوله تعالى: «يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد»، مشيراً إلى أن الله تعالى يكرم عباده المؤمنين في ذلك الموقف، فيبعدهم عن النار، كما في قوله: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون»، وأن الملائكة تتلقاهم قائلين: «هذا يومكم الذي كنتم توعدون»، فلا يحزنهم الفزع الأكبر، بل يعيشون الطمأنينة في أشد اللحظات، ثم يدخلون الجنة حيث السلام الدائم، كما في قوله تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»، داعياً الله عز وجل بأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يرزقنا الثبات والعمل الصالح، مستشهدًا بقوله تعالى: «فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية»، متضرعاً إلى المولى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

محمد أبو العلا

العربى الناصري: الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تهدد الاقتصاد والطاقة والاستقرار في الشرق الأوسط

إيران وامريكا

نائب يحذر: الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تؤدي إلى اضطراب اقتصادي عالمي شامل

مجلس النواب

برلماني: التصعيد العسكري يهدد أمن المنطقة وندين انتهاك سيادة بعض الدول العربية

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

