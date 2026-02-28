عنايات الطويل تكشف: بدأت لابوار حاملًا بابنتي.. وبناء الأسرة كان جنب الشغل

كشفت عنايات الطويل، زوجة المهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بيكو"، عن بداياتها العملية الجريئة، مؤكدة أنها شرعت في تأسيس مشروع "لابوار" في عام 1976، بينما كانت حاملاً بابنتها شهيرة.

مرحلة مليئة بالتحديات

وقالت عنايات في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدم برنامج رحلة المليار على قناة “النهار”: "كنت حامل في شهيرة، سنة 1976، ما كانتش لسه اتولدت"، مشيرة إلى أن انطلاقها في عالم الأعمال جاء في مرحلة مليئة بالتحديات، لكنها اتخذت قراراتها بقناعة تامة ودون تردد.

مسيرة بناء الأسرة

وأكدت أن مسيرة بناء الأسرة تزامنت مع بناء المشروعات، حيث كان الدعم والثقة المتبادلة بينها وبين زوجها حجر الأساس لتجاوز أي مخاوف أو صعوبات.

وأضافت أن رحلتها المهنية لم تكن منفصلة عن مسيرة زوجها، بل كانت جزءًا من مسار مشترك قائم على الإيمان بالقدرات والطموح والرؤية، وهو ما انعكس لاحقًا على نجاح لابوار وتحقيقها لمكانة متميزة في عالم الأعمال.