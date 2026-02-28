أرخص 5 سيارات تحت المليون جنيه في مصر

يشهد سوق السيارات في مصر مع مطلع عام 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث أدى استقرار سعر الصرف وتوسع عمليات التجميع المحلي إلى زيادة المعروض من الطرازات الاقتصادية بشكل كبير.

تتنافس شركات السيارات العالمية والمحلية حاليًا على تقديم أفضل قيمة مقابل السعر لجذب شريحة عريضة من المستهلكين الذين يبحثون عن سيارة "زيرو" بميزانية لا تتجاوز مليون جنيه.

سعر ومواصفات شيري أريزو 5

تتصدر سيارة شيري أريزو 5 قائمة أرخص السيارات في مصر حاليًا، حيث طرح الوكيل المحلي موديل 2026 بأسعار تنافسية للغاية تبدأ من حوالي 655,000 جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي.

تعتمد سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة حصانية تصل إلى 114 حصانًا وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر.

وتتصل منظومة الدفع بناقل حركة يدوي من 5 سرعات في الفئة الأولى، أو ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع "CVT" في الفئات الأعلى، مما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية تقريبًا. ويبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

وتتوفر الفئات الأعلى منها بناقل حركة أوتوماتيكي "CVT" بأسعار رسمية تصل إلى 745,000 جنيه، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارة اعتمادية وحديثة بسعر يقل كثيرًا عن المليون جنيه.

سعر ومواصفات بي واي دي F3

تحافظ سيارة بي واي دي F3 موديل 2025 على مكانتها كواحدة من أكثر السيارات انتشارًا في الشارع المصري نظرًا لسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها بأسعار زهيدة.

تستمد بي واي دي F3 موديل 2025 قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 145 نيوتن متر.

وتتوفر السيارة بخيارين لناقل الحركة، الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

وتتميز السيارة بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا.

ويبدأ السعر الرسمي للفئة الأولى مانيوال من 650,000 جنيه، بينما يرتفع سعر فئة الأوتوماتيك ليصل إلى 730,000 جنيه. وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي يولد قوة 108 حصانًا، وهي مجهزة بكافة الكماليات الأساسية التي تجعلها منافسًا قويًا في فئة السيارات تحت المليون جنيه، خاصة مع قدرتها المعروفة على تحمل ظروف التشغيل الصعبة لفترات طويلة.

سعر ومواصفات نيسان صني 2026

دخلت نيسان صني موديل 2026 المنافسة بقوة كأرخص سيارة تحمل علامة يابانية في مصر، حيث يبدأ سعر فئة المانيوال من 645,000 جنيه تقريبًا، بينما تبدأ فئات الأوتوماتيك من 695,000 جنيه وتصل للفئة الأعلى "Super Saloon" إلى 795,000 جنيه.

وتتميز نيسان صني بمساحاتها الداخلية الواسعة وحقيبة التخزين الكبيرة، مما يجعلها السيارة العائلية المفضلة لشريحة عريضة من المصريين.

تعمل صني موديل 2026 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة حصانية تبلغ 108 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 134 نيوتن متر.

وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من نوع "CVT" المطور، وتتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية. وتستهلك الصني في المتوسط حوالي 6.9 لتر من البنزين لكل 100 كيلومترًا.

سعر ومواصفات بروتون ساجا

عادت بروتون ساجا موديل 2025 لتثبت وجودها في السوق المصري بفئة واحدة فقط تقدم بسعر رسمي يبلغ حوالي 650,000 جنيه.

وتجمع هذه السيارة بين الأبعاد المدمجة التي تسهل القيادة في الأماكن المزدحمة وبين جودة التصنيع الماليزية المعروفة.

تأتي بروتون ساجا موديل 2025 بمحرك صغير ونشط سعة 1300 سي سي "VVT"، يولد قوة تصل إلى 95 حصانًا وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات يوفر سلاسة في التنقل، مع سرعة قصوى تبلغ 155 كيلومترًا في الساعة ومعدل استهلاك وقود منخفض يصل إلى 5.4 لتر لكل 100 كيلومترًا.

سعر ومواصفات ميتسوبيشي أتراج

تعد ميتسوبيشي أتراج موديل 2025 من الخيارات الذكية للباحثين عن التوفير القصوى، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من حوالي 740,000 جنيه.

تنفرد ميتسوبيشي أتراج موديل 2025 بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 حصانًا وعزم دوران يبلغ 100 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي "CVT" يساهم في جعلها واحدة من أكثر السيارات توفيرًا للوقود بمعدل استهلاك يقترب من 5 لترات فقط لكل 100 كيلومترًا.

ورغم صغر حجمها، إلا أنها توفر تجربة قيادة مريحة واعتمادية يابانية مشهود لها، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي "CVT" لضمان سلاسة التنقل داخل المدن المزدحمة دون تحمل تكاليف وقود مرتفعة.