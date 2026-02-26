الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

يعد الفلفل الحلو بمختلف انواعه من أشهر الاطعمة استخداما في المطبخ الشرقي والغربي حيث يدخل في اعداد عدد كبير من الأكلات والسلطات.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم فوائد الفلفل الحلو :

الوقاية من السرطان

يحتوي الفلفل الحلو على بيتا كريبتوكسانثين، الذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ و قد يساعد هذا المركب في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان المثانة والرئة والقولون.

يساعد بيتا-كريبتوكسانثين على حماية خلاياك من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان والأشخاص الذين يتناولون مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات يميلون إلى أن يكونوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بشكل عام.

حماية صحة الدماغ

تحتوي بعض أنواع الفلفل الحلو، وخاصة الحمراء منها، على الأنثوسيانين ، وهي أصباغ تمنحها لونها الداكن وتساعد هذه المركبات الطبيعية في إبطاء فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي مع التقدم في السن.

لا يوجد طعام سحري للوقاية من الخرف، لكن الأنثوسيانين مرتبط بصحة دماغية أفضل، يوضح ويتسون.

تحسين الهضم وصحة القولون

لا يحصل معظم الناس على كمية كافية من الألياف، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي كالإمساك.

ينبغي أن يتناول معظم البالغين ما بين 25 و38 جراما من الألياف يوميًا للنظام الغذائي الغني بالألياف فوائد عديدة، منها تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج

يحتوي الفلفل الحلو على الألياف دون الكثير من السعرات الحرارية، مما يجعله طريقة سهلة لزيادة استهلاكك.

قد تساعد الألياف في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.