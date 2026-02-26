قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ترخيص المحلات 2026.. رخصة محلك مع نصف الرسوم قبل 14 يونيو

رسوم ترخيص المحلات
رسوم ترخيص المحلات
خالد يوسف

يتساءل الكثير عن رسوم ترخيص المحلات، وذلك بعد وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جميع الأحياء في مناطق المحافظة الأربع، بضرورة التوسع في تطبيق التيسيرات الجديدة على تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.

رسوم ترخيص المحلات

وحول رسوم ترخيص المحلات، فإنه تقرر قبول طلبات ترخيص المحال العامة بموجب صورة الرقم القومي وصورة عقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمحل فقط، مع تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50% حتى تاريخ 14 يونيو 2026.

ودعا المحافظ أصحاب ومديري المحلات إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة للاستفادة من التيسيرات الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة، مشددًا على أن المحلات التي تزاول النشاط بدون ترخيص ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد على تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتنقل إلى مقار الأحياء، مما يسهم في تسريع إنهاء الطلبات وتقريب الخدمة لهم.

قانون ترخيص المحلات التجارية

وعن قانون ترخيص المحلات التجارية، فقد جاءت التيسيرات الجديدة في إطار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يتيح تقنين أوضاع المحال وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات الفنية.

قرار ترخيص المحلات

وعن قرار ترخيص المحلات، فقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

ونص القرار على تخفيض فئات رسوم الترخيص وفقًا للجدول المرفق في القرار، لمدة 6 أشهر، كاستثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة مراعاة التيسير في الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والزمنية لاستخراج الرخص، مع إعداد بيان واضح يوضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية، بما يسهل على أصحاب المحال إقامة منشآت جديدة أو توفيق أوضاع القائمة.

وزيرة التنمية المحلية رسوم ترخيص المحلات 2026 نصف الرسوم قبل 14 يونيو رسوم الترخيص قرار ترخيص المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

واعظ بالأزهر: الإيثار من أعظم مراتب الصدقة

الطلاب الوافدين في الأزهر

طلاب أكثر من مئة دولة حول العالم يؤدون التراويح في الجامع الأزهر.. صور

سؤال الطفلة من برنامج اقرأ وربك الأكرم

كيف كان يعامل النبي الأطفال؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد