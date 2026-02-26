قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
الأقصر: تبسيط إجراءات تراخيص المحال وتخفيضات كبيرة على الرسوم

شمس يونس

 أعلنت مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر حنان أحمد عبد الرحيم، أنه تم تفعيل الكتاب الدوري رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٦، داخل المحافظة، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وتبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة وتسهيل عملية تقديم طلبات المواطنين من أصحاب المحال داخل المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر

وأوضحت مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر، أن الكتاب الدوري رقم (35) لسنة 2026 يستهدف تيسير وتبسيط سرعة استخراج التراخيص،للمواطنين  خلال الفترة من 4 فبراير 2026 وحتى 4 أبريل 2026 مشيرة إلى أن إجراءات التيسير تتضمن الاكتفاء بصورة بطاقة صاحب الترخيص، وصورة عقد الملكية أو الإيجار (والأصل للاطلاع) مع وجود تخفيضات كبيرة على رسوم التراخيص.

وأشارت مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر، أن التقديم يتم في المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والمدن وعدم الذهاب إلى أي جهه أخرى، موضحة أنه يتم استصدار الترخيص خلال 30 يوم فقط، مؤكدة أنه يجب على كل صاحب محل غير مرخص التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له لتقديم طلب الترخيص، مشيرة إلى أنه في حال عدم التقدم للترخيص قبل شهر أبريل سيعتبر تهرب من الترخيص وسيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

