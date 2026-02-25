قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
مواعيد عمل جديدة لفروع المصرية لتجارة الجملة بالأقصر خلال رمضان

مواعيد جديدة لفروع المصرية لتجارة الجملة بالأقصر خلال رمضان وصرف منحة 400 جنيه للأسر الأولى بالرعاية
مواعيد جديدة لفروع المصرية لتجارة الجملة بالأقصر خلال رمضان وصرف منحة 400 جنيه للأسر الأولى بالرعاية
شمس يونس

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن تطبيق مواعيد عمل استثنائية بجميع فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة طوال شهر رمضان المبارك، بهدف التيسير على المواطنين وضمان انتظام صرف المقررات التموينية وتوافر السلع الأساسية.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد خلال الشهر الكريم.

وأوضح عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن جميع السلع الغذائية متاحة بكميات كافية، وأن خدمات التموين الرقمية تعمل بكفاءة وانتظام دون معوقات، وذلك تحت متابعة جبريل عامر، مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ، إن مواعيد العمل ستكون على فترتين يومياً: الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً، والفترة المسائية من الساعة 8:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، مع التأكيد على تواجد مديري عموم المناطق البيعية لمتابعة انتظام العمل وحل أي مشكلات قد تعوق صرف السلع أو استلام المقررات التموينية.

في سياق متصل، بدأ اعتباراً من 17 فبراير 2026 صرف منحة بقيمة 400 جنيه للفئات الأولى بالرعاية، وتُقدم في صورة سلع تموينية لمدة شهرين، بما يسهم في دعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية.

كما يستمر صرف السلع الحرة مقابل فارق نقاط الخبز، حيث استفادت آلاف البطاقات التموينية من هذه الخدمة خلال شهر فبراير، في إطار الحرص على توفير بدائل متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

وتؤكد مديرية التموين بالأقصر استمرار المتابعة اليومية لضمان استقرار منظومة السلع التموينية وانتظام تقديم الخدمات خلال شهر رمضان.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

