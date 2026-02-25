مواعيد عمل جديدة لفروع المصرية لتجارة الجملة بالأقصر خلال رمضان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن تطبيق مواعيد عمل استثنائية بجميع فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة طوال شهر رمضان المبارك، بهدف التيسير على المواطنين وضمان انتظام صرف المقررات التموينية وتوافر السلع الأساسية.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد خلال الشهر الكريم.

وأوضح عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن جميع السلع الغذائية متاحة بكميات كافية، وأن خدمات التموين الرقمية تعمل بكفاءة وانتظام دون معوقات، وذلك تحت متابعة جبريل عامر، مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ، إن مواعيد العمل ستكون على فترتين يومياً: الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً، والفترة المسائية من الساعة 8:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، مع التأكيد على تواجد مديري عموم المناطق البيعية لمتابعة انتظام العمل وحل أي مشكلات قد تعوق صرف السلع أو استلام المقررات التموينية.

في سياق متصل، بدأ اعتباراً من 17 فبراير 2026 صرف منحة بقيمة 400 جنيه للفئات الأولى بالرعاية، وتُقدم في صورة سلع تموينية لمدة شهرين، بما يسهم في دعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية.

كما يستمر صرف السلع الحرة مقابل فارق نقاط الخبز، حيث استفادت آلاف البطاقات التموينية من هذه الخدمة خلال شهر فبراير، في إطار الحرص على توفير بدائل متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

وتؤكد مديرية التموين بالأقصر استمرار المتابعة اليومية لضمان استقرار منظومة السلع التموينية وانتظام تقديم الخدمات خلال شهر رمضان.