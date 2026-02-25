قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مجمع مواقف شرق السكة وسوق الخضروات ويوجه بمصادرة العربات المخالفة

محافظ الأقصر يتفقد مجمع مواقف شرق السكة وسوق الخضروات ويوجه بمصادرة العربات المخالفة
محافظ الأقصر يتفقد مجمع مواقف شرق السكة وسوق الخضروات ويوجه بمصادرة العربات المخالفة
شمس يونس

 تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مجمع المواقف خلف محطة قطار الأقصر بمنطقة شرق السكة الحديد ، والذي يضم مواقف طيبة والحبيل والعشي، بالإضافة إلى موقف الزينية والمنشاة، وذلك للوقوف على انتظام حركة السير والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المحددة.

وخلال الجولة، تابع محافظ  الأقصر انتظام العمل داخل المواقف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة، وعدم تحميل الركاب خارج المواقف المخصصة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد سوق الفاكهة والخضروات بمنطقة شرق السكة الحديد، حيث حرص محافظ الأقصر على متابعة أسعار السلع والتأكد من توافر المنتجات المختلفة، موجّهًا بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

ووجه محافظ الأقصر تعليماته بمنع وقوف عربات الخضار خارج نطاق السوق، مؤكدًا أن أي عربة مخالفة سيتم مصادرتها فورًا، في إطار جهود المحافظة للقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط داخل الأسواق والشوارع المحيطة ، مؤكدًا على استمرار الحملات المرورية والرقابية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط الكامل بمختلف المناطق.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء ماهر مدير إدارة المرور، وحاتم جابر سلامة سكرتير عام مدينة الأقصر، ومؤمن عبد النبي مدير مشروع المواقف بالمحافظة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

سامسونج

سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

وان بلس 16

تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تودع سيارتها الكهربائية.. ومازدا تكشف عن MX-5

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

