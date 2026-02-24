محافظ الأقصر يبحث مع وفد نقابة الأطباء احتياجات القطاع الصحي

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، وفد نقابة أطباء الأقصر برئاسة الدكتور أبو النجا الحجاجي، نقيب أطباء الأقصر، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وخلال اللقاء، قدم وفد نقابة الأطباء التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة تجديد الثقة فيه محافظًا للأقصر، كما هنأه بحلول شهر رمضان المبارك، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله لخدمة أبناء المحافظة.

واستعرض الوفد عددًا من الاحتياجات والمطالب الخاصة بالنقابة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء في خدمة المجتمع، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم الممكنة للقطاع الصحي، والتعاون المستمر مع نقابة الأطباء لتذليل أي عقبات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الأقصر.