قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقرب إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطبخ صديق للبيئة يقدم طعامًا وسعادة لمرضى الأورام في الأقصر

مطبخ صديق للبيئة يقدم طعامًا وسعادة لمرضى الأورام في الاقصر
مطبخ صديق للبيئة يقدم طعامًا وسعادة لمرضى الأورام في الاقصر
شمس يونس

في خطوة جديدة تعكس التزامها بالاستدامة وجودة الرعاية، نجحت إدارة مطبخ مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر في التحول إلى مطبخ صديق للبيئة، يتبنى ممارسات مستدامة تسهم في تقليل الأثر البيئي، وتضمن في الوقت ذاته تقديم وجبات صحية وآمنة لمرضى السرطان بالمستشفى.

وحقق قسم صحة وسلامة الغذاء بالمستشفى نسبة 100% في معايير سلامة الغذاء الخاصة بالمستشفيات الخضراء، بعد تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن سلامة الغذاء في جميع مراحل التخزين والإعداد والتقديم، بما يتوافق مع أحدث الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وقال الدكتور أحمد كريم، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمستشفى، إن اختيار المواد الغذائية الخام يتم بعناية شديدة من بين المصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن أغلب المنتجات المستخدمة محلية الصنع، دعمًا للإنتاج الوطني وتحقيقًا لمبادئ الاستدامة، وتقليلًا لعمليات النقل الدولي وما ينتج عنها من انبعاثات كربونية. وأضاف أن معدات الطهي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تقليل استهلاك الكهرباء وضمان استدامة التشغيل بكفاءة عالية.

وأوضح أن شركة التغذية المتعاقدة مع المستشفى حاصلة على شهادة الأيزو ISO 22000:2018 في نظام إدارة سلامة الغذاء، كما يتم استخدام أنظمة حقن أوتوماتيكية للمواد المخصصة لعمليات الغسيل والتطهير، بما يمنع التلوث الكيميائي ويحافظ على الموارد ويضمن أعلى درجات الأمان.

ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى حريصة على تحقيق التميز في جميع الأقسام، ليس فقط في الخدمات الطبية، بل أيضًا في الخدمات المساندة التي تمثل عنصرًا أساسيًا في رحلة علاج المرضى، مشددًا على أن الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء يعكس رؤية المؤسسة في تقديم نموذج صحي متكامل يجمع بين الإنسانية والاستدامة.

ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي تحققها المستشفى في إطار رسالتها الإنسانية لعلاج مرضى الأورام بالمجان، وتقديم بيئة علاجية آمنة وصحية تليق بأبطالها من المرضى.

الاقصر اخبار الاقصر ارومان الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: سيدنا لوط لم يكن من قومه وقضيته كانت أخلاقية عقدية

دار الإفتاء

جيراني بيكرهوني فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يضع روشتة نبوية لإنهاء الصراعات

قرار إنشاء كلية جديدة للقرآن الكريم بجامعة الأزهر

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية جديدة للقرآن الكريم بجامعة الأزهر

بالصور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد