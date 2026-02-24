مطبخ صديق للبيئة يقدم طعامًا وسعادة لمرضى الأورام في الأقصر

في خطوة جديدة تعكس التزامها بالاستدامة وجودة الرعاية، نجحت إدارة مطبخ مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر في التحول إلى مطبخ صديق للبيئة، يتبنى ممارسات مستدامة تسهم في تقليل الأثر البيئي، وتضمن في الوقت ذاته تقديم وجبات صحية وآمنة لمرضى السرطان بالمستشفى.

وحقق قسم صحة وسلامة الغذاء بالمستشفى نسبة 100% في معايير سلامة الغذاء الخاصة بالمستشفيات الخضراء، بعد تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن سلامة الغذاء في جميع مراحل التخزين والإعداد والتقديم، بما يتوافق مع أحدث الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وقال الدكتور أحمد كريم، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمستشفى، إن اختيار المواد الغذائية الخام يتم بعناية شديدة من بين المصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن أغلب المنتجات المستخدمة محلية الصنع، دعمًا للإنتاج الوطني وتحقيقًا لمبادئ الاستدامة، وتقليلًا لعمليات النقل الدولي وما ينتج عنها من انبعاثات كربونية. وأضاف أن معدات الطهي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تقليل استهلاك الكهرباء وضمان استدامة التشغيل بكفاءة عالية.

وأوضح أن شركة التغذية المتعاقدة مع المستشفى حاصلة على شهادة الأيزو ISO 22000:2018 في نظام إدارة سلامة الغذاء، كما يتم استخدام أنظمة حقن أوتوماتيكية للمواد المخصصة لعمليات الغسيل والتطهير، بما يمنع التلوث الكيميائي ويحافظ على الموارد ويضمن أعلى درجات الأمان.

ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى حريصة على تحقيق التميز في جميع الأقسام، ليس فقط في الخدمات الطبية، بل أيضًا في الخدمات المساندة التي تمثل عنصرًا أساسيًا في رحلة علاج المرضى، مشددًا على أن الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء يعكس رؤية المؤسسة في تقديم نموذج صحي متكامل يجمع بين الإنسانية والاستدامة.

ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي تحققها المستشفى في إطار رسالتها الإنسانية لعلاج مرضى الأورام بالمجان، وتقديم بيئة علاجية آمنة وصحية تليق بأبطالها من المرضى.