تكثيف أعمال النظافة والإنارة بقرى جنوب الأقصر

تابع أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر بدء العمل في إنشاء كوبري مدخل العقاربة الجديد أعلى ترعة البستان بقرية الطود غرب، وذلك استكمالًا للطريق المؤدي إلى مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة.

كما تم تنفيذ أعمال نظافة ورفع مخلفات محصول القصب من على جانبي الطريق السريع بنطاق القرية، حفاظًا على المظهر الحضاري وسلامة المارة.



وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين، تم رصد مخلفات طيور نافقة ملقاة بترعة السلامية بناحية مدينة الطود، وعلى الفور توجه رئيس المركز والمدينة وبرفقته عمال النظافة والتجميل وتم التتسيق مع المهندس سعدي مدني مهندس الري بمركز الطود وتم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية وتوفير حفار لرفع المخلفات والتعامل معها بشكل عاجل.

وفي قرية العديسات بحري، تابع رئيس المركز أعمال فتح وتمهيد طريق أم غرباب الشرقي، وقص وتهذيب الأشجار بسور حديقة الوحدة المحلية، ونظافة حديقة المحطة، إلى جانب نظافة الطريق السريع مصر–أسوان الزراعي وميدان المحطة وشارع المستشفى من مخلفات القصب، وقص الأشجار التالفة والناشفة بمدخل العديسات طريق مصر–أسوان، مع رفع القمامة خلال الفترة المسائية.

كما شهدت قرية منشية النوبة رفع المعدل اليومي للقمامة والمخلفات، ونظافة الشارع السريع من مخلفات قصب السكر، وقص فروع الأشجار البارزة وري الأشجار، بالإضافة إلى دعم عدد من الشوارع بتركيب كشافات إنارة لتحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الخدمات.

كما شملت الأعمال تفريغ صناديق القمامة بالطريق الدائري بالمدينة، ونظافة طريق المدينة الشبابية، وقص وتهذيب الأشجار والزراعات بالحدائق والجزر الوسطى، وذلك في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمركز ومدينة الطود.