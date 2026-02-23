محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطهير ترع السمان والبسوس

قام المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين ، بجولة تفقدية في محيط ترع السمان والبسوس بحي شرق بمدينة الأقصر، لمتابعة أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، حاتم جابر سلامة سكرتير عام مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بالمدينة، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية.

وخلال الجولة، شدد محافظ الأقصر على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال تطهير الترع، للحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة، موجهاً بسرعة تنفيذ سور حماية أمام الكتل السكنية المطلة على الترعة، بما يضمن سلامة المواطنين.

كما وجه بوضع صناديق قمامة بالمناطق السكنية المحيطة، مع الاستمرار في أعمال النظافة والتطهير بشكل يومي ومنتظم، حفاظًا على البيئة وتحقيقًا لراحة المواطنين.