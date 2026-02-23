قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن
مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطهير ترع السمان والبسوس

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطهير ترع السمان والبسوس ويوجه بالمتابعة اليومية
محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطهير ترع السمان والبسوس ويوجه بالمتابعة اليومية
شمس يونس

قام المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين ، بجولة تفقدية في محيط ترع السمان والبسوس بحي شرق بمدينة الأقصر، لمتابعة أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، حاتم جابر سلامة سكرتير عام مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بالمدينة، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية.

وخلال الجولة، شدد محافظ الأقصر على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال تطهير الترع، للحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة، موجهاً بسرعة تنفيذ سور حماية أمام الكتل السكنية المطلة على الترعة، بما يضمن سلامة المواطنين.

كما وجه بوضع صناديق قمامة بالمناطق السكنية المحيطة، مع الاستمرار في أعمال النظافة والتطهير بشكل يومي ومنتظم، حفاظًا على البيئة وتحقيقًا لراحة المواطنين.

الاقصر محافظة الاقصر اخبار الاقصر

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

