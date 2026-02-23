الانتهاء من تنفيذ 3 برامج تدريبية بالتنظيم والإدارة في الأقصر

أعلن عبد السلام نظير أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 برامج تدريبية أقيمت بمركز التدريب الاداري بمديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، خلال الاسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار دور الجهاز في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات من أجل الوصول لجهاز إداري كفء وفعال.

وأوضح مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، أن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها هي Microsoft word ، والتأهيل المتكامل لبناء القدرات واستثمار القدرات البشرية، ومهارات إدارة الوقت وضغوط العمل وذلك من خلال محاضرين من أساتذة الجامعات والمتخصصين في كل مجال، بمشاركة المتدربين من جميع مديريات الخدمات والديوان العام للمحافظة.

وأكد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، أن هذه الدورات تستهدف صقل مهارات الموظفين تكنولوجياً وإدارياً، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الحكومية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التحديات وضغوط العمل بكفاءة واحترافية عالية.