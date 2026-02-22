محافظ الأقصر يستقبل وفد دعم وزارة التنمية المحلية لتعزيز اللامركزية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، وفد مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وعلى هامش اللقاء، عقد الوفد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، لبحث آليات تنفيذ محاور المشروع بالمحافظة، واستعراض أهداف الزيارة والنتائج المتوقعة منها، في ضوء إعداد استراتيجية شاملة للتأهيل والتدريب بالإدارة المحلية، ورفع كفاءة القيادات والعاملين، إلى جانب تطوير الهياكل التنظيمية وتحسين نظم العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة.

وتضمن الاجتماع عرضًا لجهود فريق التطوير المؤسسي بالمحافظة، ومناقشة مقترحات تحديث الهيكل التنظيمي وخطط التنفيذ، فضلًا عن استعراض نتائج التنسيق مع عدد من المحافظات الأخرى، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوفد عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع الإدارات المعنية، من بينها الإدارة الاستراتيجية، والتنمية الاقتصادية المحلية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والاستثمار، وتنمية المناطق السياحية والأثرية، إضافة إلى إدارات الشؤون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والتخطيط والتنمية العمرانية، والعلاقات العامة والإعلام، وأملاك الدولة، وذلك بهدف تقييم الوضع المؤسسي الحالي وتحديد أولويات التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح أعمال الوفد، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية في تنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الأقصر.