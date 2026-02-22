قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: أي هجوم على إيران سيكون أكثر تعقيدا وكلفة من عملية فنزويلا
هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد دعم وزارة التنمية المحلية لتعزيز اللامركزية

محافظ الأقصر يستقبل وفد مشروع دعم وزارة التنمية المحلية لتعزيز اللامركزية والتطوير المؤسسي
محافظ الأقصر يستقبل وفد مشروع دعم وزارة التنمية المحلية لتعزيز اللامركزية والتطوير المؤسسي
شمس يونس

 استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، وفد مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وعلى هامش اللقاء، عقد الوفد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، لبحث آليات تنفيذ محاور المشروع بالمحافظة، واستعراض أهداف الزيارة والنتائج المتوقعة منها، في ضوء إعداد استراتيجية شاملة للتأهيل والتدريب بالإدارة المحلية، ورفع كفاءة القيادات والعاملين، إلى جانب تطوير الهياكل التنظيمية وتحسين نظم العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة.

وتضمن الاجتماع عرضًا لجهود فريق التطوير المؤسسي بالمحافظة، ومناقشة مقترحات تحديث الهيكل التنظيمي وخطط التنفيذ، فضلًا عن استعراض نتائج التنسيق مع عدد من المحافظات الأخرى، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوفد عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع الإدارات المعنية، من بينها الإدارة الاستراتيجية، والتنمية الاقتصادية المحلية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والاستثمار، وتنمية المناطق السياحية والأثرية، إضافة إلى إدارات الشؤون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والتخطيط والتنمية العمرانية، والعلاقات العامة والإعلام، وأملاك الدولة، وذلك بهدف تقييم الوضع المؤسسي الحالي وتحديد أولويات التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح أعمال الوفد، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية في تنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الأقصر.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد

ترشيحاتنا

الطلاق

منسق مودة : نعمل على خفض معدلات الطلاق ودعم المتعافين من الإدمان

أرشيفية

الشيخ خالد الجندي: النجاح في الدعوة لا يقاس بالنتائج بل بالاستمرارية والإخلاص

أرشيفية

هل الصيام يجدد القلب ويخلص من اليأس؟ رئيس دينية النواب يجيب

بالصور

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد