غداً .. صحة الأقصر تُطلق قافلة طبية مجانية بوحدة المطاعية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر عن إطلاق قافلة طبية مجانية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 23 و24 فبراير 2026، بوحدة المطاعية التابعة لإدارة البياضية الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القافلة تأتي في إطار جهود المديرية لتوسيع مظلة الخدمات الطبية والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، تشمل: النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وإجراء الكشف العشوائي لأمراض الضغط والسكر.

وأوضح أن القافلة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية داخل وحدة المطاعية بإدارة البياضية، داعيًا الأهالي إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة خلال يومي انعقاد القافلة.