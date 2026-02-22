بعد واقعة محمود حجازي.. تفاصيل عقوبات الضرب بنص القانون

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الضرب بأنواعه المختلفة بعد قرار محكمة جنح أكتوبر، اليوم، حجز الحكم في القضية المتهم فيها الفنان محمود حجازي بالتعدي على زوجته بالضرب، لجلسة 14 مارس المقبل.

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الضرب بمختلف أنواعها حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

تفاصيل القضية



الواقعة قد نشبت إثر خلافات أسرية بين الزوجين بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تطورت مشادة كلامية إلى تعدٍ بالضرب، ما أسفر عن إصابة الزوجة، وفق ما كشفت عنه تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.



وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل الفنان بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، عقب الاستماع إلى أقوال الطرفين والاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها.