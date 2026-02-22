قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نور علي تندم على مواجهة العقيد كفاح في مولانا

نور علي
نور علي
أوركيد سامي

في الحلقة السادسة من مسلسل مولانا، تدرك نور علي في دور شهلا بخطأها بعدما يهاجم الجنود سكان الضيعة خلال استعدادهم لعيد العادلية وتقرر الهروب من الضيعة.


كانت الحلقة قد شهدت أحداث صادمة لشهلا بعدما تفاجأت بمحاصرة جنود الثكنة للسكان في الساحة التي كانت ستشهد احتفال أهل الضيعة بعيد العادلية، ومهاجمة رجال الضيعة لتهرب من الساحة مع بقية نساء حتى لا يقبض عليهن الجنود.


ومع انتهاء أحداث المساء المرعبة، تدرك شهلا مدى خطأ خطتها لمواجهة العقيد كفاح وتقرر في اليوم التالي الهرب من الضيعة حيث تجمع بعض مقتنيات العائلة وتطلب من جابر أن يأتي معها، لكنها تُصدم بعدما يطلب منها جابر الخروج من السيارة ليقودها هو ويطلب من الناس الذي تم قبض الجيش على ذويهم مقابلته في أرض الزيتون.


وتشارك نور علي البطولة مع النجم تيم حسن، والسيدة منى واصف، وفارس الحلو، وهو من إخراج سامر البرقاوي.


تدور أحداث المسلسل حول شخصية "جابر"، رجل يفرّ من ألسنة ماضيه المشتعل ونبذ مجتمعه، فيلجأ إلى حيلة جريئة تقوده إلى قرية منسية، متخفياً خلف ادعاء نسبٍ مقدّس. في تلك البقعة التي أنهكها الانتظار الطويل لـ“المولى”، يزرع جابر أملاً واهماً سرعان ما يتحوّل إلى قوة حقيقية تدفع الأهالي للتشبث بالحياة. وبين قدسية القناع وهشاشة الحقيقة، يجد نفسه ممزقاً بين دور المنقذ وخطر انكشاف السر، في صراع أخلاقي محتدم قد يشعل كل ما حوله إذا سقط الستار.

نور علي

