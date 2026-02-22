قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟

مواعيد البنك الأهلي في رمضان
مواعيد البنك الأهلي في رمضان
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن مواعيد البنك الأهلي في رمضان ، حيث كشف البنك المركزي في بيان رمسي عن مواعيد العمل الرسمية لجميع البنوك العاملة في مصر خلال الشهر الكريم.

وبالنسبة للبنك الأهلي المصري فقد كشف عن مواعيد عمل فروعه على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، لتسهيل الخدمات المصرفية على العملاء وتيسير معاملاتهم في ظل الشهر الفضيل.

مواعيد البنك الأهلي في رمضان 2026

حدّد البنك الأهلي المصري ساعات العمل الرسمية للموظفين من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وفقًا لما ورد على الموقع الرسمي للبنك، بما يتوافق مع المواعيد التي أعلنها البنك المركزي المصري لجميع البنوك خلال رمضان.
 

البنك الأهلي يحذر ملايين العملاء من هذا الفعل.. ما القصة؟


 

مواعيد استقبال العملاء

أما مواعيد استقبال العملاء في فروع البنك الأهلي، فتبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1:30 بعد الظهر، ما يتيح لهم إجراء كافة الخدمات المصرفية اليومية من سحب وإيداع وتحويل ودفع فواتير، مع مراعاة التدابير الاحترازية وسلاسة التعاملات.

تطبيق المواعيد الجديدة

وأوضح البنك المركزي المصري أن المواعيد الجديدة ستبدأ من أول أيام شهر رمضان المبارك، الخميس 19 فبراير 2026، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية هلال رمضان رسميًا.
 

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا

وتأتي هذه المواعيد في إطار الحرص على تنظيم العمل داخل القطاع المصرفي، مع الحفاظ على راحة الموظفين والعملاء خلال الشهر الكريم، وضمان تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وسلاسة.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026م، بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في الجمهورية الثلاثاء الماضي .

قالت دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية للهلال في بث مباشر على الهواء عقب صلاة المغرب، إن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن اليوم أول ايام شهر رمضان.

استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2026

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.         

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

