نقدم العلاج لمواطنينا مجانا.. رئيس وزراء جرينلاند يرفض إرسال ترامب مستشفى عائم للجزيرة

رد رئيس وزراء جرينلاند “ينس فريدريك نيلسن”، على فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال مستشفى عائم إلى الجزيرة؛ برفض قاطع.

وقال رئيس وزراء جرينلاند في رده على اقتراح ترامب: "لا.. شكرا".

ودعا رئيس وزراء جرينلاند، الولايات المتحدة، إلى الانخراط في حوار، بدلا من بث "تصريحات عشوائية" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب “نيلسن” في منشور على “فيس بوك”: “وصلتنا فكرة الرئيس ترامب بشأن إرسال مستشفى عائم على سفينة أمريكية إلى جرينلاند، لكننا نملك نظام رعاية صحية عام، يتلقى فيه المواطنون العلاج مجانا، بينما العلاج الطبي في الولايات المتحدة، مدفوع الأجر وليس مجانيا”.

وكان ترامب، قد كتب على منصات التواصل الاجتماعي، أمس السبت، أنه ينسق مع “جيف لاندري” حاكم ولاية لويزيانا، مبعوث الرئيس الخاص إلى جرينلاند؛ لإرسال مستشفى عائم إلى جرين لاند.

وفي وقت سابق، أشار ترامب إلى أنه سيرسل مستشفى عائم إلى جرينلاند؛ لرعاية السكان المحليين، مصرحاً بأن السفينة "في طريقها بالفعل".

ويوم الأحد، أفادت قناة “DR” التلفزيونية، بأن الحكومة الدنماركية لا تعلم بأي خطط لإرسال مستشفى عائم من الولايات المتحدة إلى الجزيرة، وصرح وزير الدفاع الدنماركي “ترولز لوند بولسن” بأنه لا حاجة لأي مساعدة خارجية.