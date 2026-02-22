أول تعليق من هانز فليك بعد فوز برشلونة على ليفانتي في الدوري الإسباني

أبدى الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بالفوز على ليفانتي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال فليك في تصريحات صحفية: “الفريق احتاج إلى بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة، وهذا أمر طبيعي بعد التعرض لهزيمتين متتاليتين أمام أتلتيكو وجيرونا”.

وتابع: "في النهاية قدمنا أداءً جيدًا، الفوز بثلاثية نظيفة نتيجة مثالية، وعدنا إلى الصدارة، وهذا الأهم".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث في المباريات المقبلة، لكن جواو كانسيلو أظهر قوته وإيجابياته اليوم، ويمكنه مساعدتنا كثيرًا".

وعن رد فعل لامين يامال بعد استبداله، اختتم إن الأمر طبيعي لأي لاعب يتم تغييره خلال المباراة.