حوادث

ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها

إبراهيم الهواري

انتهت جهات التحقيق بالقليوبية من التحقيقات في واقعة إجبار شاب بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية على ارتداء ملابس نسائية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بدلة الرقص".

وجاءت أقوال عمدة القرية عند سؤاله كالتالي:

س: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟
ج: أنا عمدة قرية ميت عاصم، مركز بنها، محافظة القليوبية.

س: منذ متى وأنت تباشر ذلك الاختصاص؟
ج: منذ عام 2009 وحتى الآن.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: حصل ما يلي: علمت من أهالي القرية أن رحمة السيد فكري متغيبة عن المنزل منذ يوم الثلاثاء الماضي. وفي يوم الخميس الموافق 12/2/2026، حوالي الساعة 11 صباحًا، كنت في جلسة بالبلد لحل مشكلة، فجاءني اتصال هاتفي يبلغني بوجود شخص يرتدي بدلة رقص ويدور في الشارع. توجهت فورًا إلى المكان، ووجدت إسلام محمد أحمد مرتديًا بدلة الرقص وحواليه عدد كبير من الناس، فحاولت احتواء الموقف وضربته بالقلم على وجهه قليلًا، وسألت من حوله عن ملابسه، فأخبروني أنها عند بيت السيد فكري.

ذهبت معهم لأحتوي الموقف وأضمن سلامته، لأنهم ظنوا أنه خطف ابنتهم. بعد ذلك، أخذتهم إلى بيت المتهمين، وطلبت منهم إعادة الملابس إلى صاحبها، وليس إلى إسلام. حضر معاون المباحث وأخذهم إلى المركز، وهذا كل ما حدث.

س: متى وأين وقع ذلك؟
ج: حدث ذلك يوم الخميس الموافق 12/2/2026، في قرية ميت عاصم، مركز بنها، حوالي الساعة 11 صباحًا.

س: ما مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سالفي الذكر؟
ج: توجهت إلى المكان بعد أن تلقيت اتصالًا هاتفيًا يفيد بوجود شخص يرتدي بدلة رقص في الشارع والناس مجتمعون حوله.

س: من كان برفقتك آنذاك؟
ج: كنت حاضرًا في حل مشكلة بالبلد، ولما تلقيت الاتصال كنت لوحدي.

س: وما الذي أبلغت به تحديدًا؟
ج: قال لي الاتصال إن هناك شخصًا يرتدي بدلة رقص ويقف في الشارع وحواليه عدد كبير من الناس.

س: ما التصرف الذي بدر منك عقب ذلك؟
ج: فور علمي بالواقعة توجهت مباشرة إلى المكان.

س: وما الذي استرعى انتباهك حول الواقعة؟
ج: عندما وصلت، وجدت إسلام محمد أحمد مرتديًا بدلة الرقص وحواليه العديد من أهالي القرية في الشارع.

س: وما التصرف الذي بدر منك حيال ذلك؟
ج: لضبط الموقف، ضربت إسلام بالقلم على وجهه قليلًا، وأخذته إلى بيت المتهمين، وطلبت منهم إعادة ملابسه وخلع بدلة الرقص التي كان يرتديها.

س: من القائم على تلبيس المتهم بدلة الرقص الذي أبصرته عليه؟
ج: لم أرَ من لبسه بالضبط، لأنني عندما وصلت كان الشخص مرتديًا البدلة بالفعل، وكانوا ينوون التجول به في الشارع.

القليوبية محافظة القليوبية أقوال العمدة جهات التحقيق الأجهزة الأمنية

