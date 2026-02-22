قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط

حذّرت وزارة العمل من انتشار صفحات ومواقع ورسائل هاتفية وهمية تنشر معلومات كاذبة بشأن تسجيل بيانات أو منح العمالة غير المنتظمة، وتدّعي إتاحة روابط إلكترونية لتسجيل البيانات والحصول على المنح والخدمات. 

وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تمت لها بأي صلة، وأن ما يُنشر عبرها من محتوى مُضلِّل يهدف إلى خداع المواطنين وجمع بياناتهم بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب غير قانونية.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل العمالة غير المنتظمة لا يتم ذاتيًا من قبل المواطن عبر أي روابط أو مواقع إلكترونية، وإنما يتم حصريًا من خلال المقاولين والشركات، أو عبر عمليات الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة ومديريات العمل في مواقع العمل، وفق ضوابط ومعايير معتمدة.

كما شددت على أن منح العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للعمالة المسجّلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ويتم صرفها حصريًا من خلال منافذ البريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد المُسجّل فقط، دون وسطاء أو روابط إلكترونية أو أي وسائل غير رسمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التفاعل مع أي صفحات أو روابط مشبوهة، وعدم إدخال أي بيانات شخصية على مواقع غير رسمية، والإبلاغ عن هذه الصفحات الوهمية عبر الجهات المختصة، أو التوجه فورًا إلى مديريات العمل بالمحافظات للتحقق من أي معلومات تخص التسجيل أو المنح. مؤكدة أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هو البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن ما عدا ذلك لا يُعتدّ به، وذلك في إطار نهج ثابت لحماية المواطنين، ومحاربة الشائعات، وتجفيف منابع النصب الإلكتروني.

