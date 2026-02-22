دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات

توجه القارئ الشيخ محمد أحمد حسن، نجم برنامج دولة التلاوة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، لإحياء عددًا من ليالي شهر رمضان المبارك بإمامة المصلين في صلاة التراويح.

ومن المقرر أن يحيي القارئ محمد أحمد حسن، ليالي رمضان بعدد من المساجد في إمارة عجمان ومناطق أخرى، وذلك ضمن جدول محدد خلال النصف الأول من الشهر الكريم.

فى سياق متصل، أشاد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، بصوت الطالب الشيخ محمد أحمد حسن، وإمامته للمُصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وقال «شومان» في منشور له على صفحته بـ«فيسبوك»: «حين يؤم طالب في الثانوية الأزهريّة المصلين في الجامع الأزهر في رمضان وعلى الهواء مباشرة وخلفه قيادات الأزهر فأعلم أنك في الأزهر الشريف».

وكشف الطالب محمد أحمد حسن، بالثانوية الأزهرية من محافظة الإسكندرية، عن قصة حياته الملهمة ووصوله إلى إمامة المصلين في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محمد أحمد حسن، في حوارلـ«صدى البلد»، إنه عاش في محافظة الإسكندرية وولد في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وبدأ حفظ القرآن الكريم في الثالثة من عمره وأتم حفظه في الثامنة من عمره.

وأضاف أنه حصل على الإجازة بالقراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، موجهًا الشكر للأزهر الشريف ولوالديه، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو قلبه النابض ويمثل له الحياة والوجدان والكيان.

وأكد أن شيخ الأزهر هو قدوته ومثله الأعلى في الناحية العلمية، وقدوته من القراء الشيخ الراحل محمود خليل الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل.