فولكس فاجن جيتا سعرها 500 ألف جنيه.. صور ومواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن جيتا موديل 2009، وتنتمي جيتا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فولكس فاجن جيتا موديل 2009 الخارجية

تمتلك سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج .

محرك فولكس فاجن جيتا موديل 2009

تحصل سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 330 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 الداخلية

زودت مقصورة سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فولكس فاجن جيتا موديل 2009

تباع سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .