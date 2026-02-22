قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدث فى 4 رمضان.. عقد أول لواء في الإسلام واجتماع أهل قرطبة لاختيار خليفة

حدث فى 4 رمضان
حدث فى 4 رمضان
شيماء جمال

حدث فى 4 رمضان.. وقع فى مثل هذا اليوم الرابع من شهر رمضان أحداث تاريحية ودينية تركت أثرا فى تاريخ الأمة الاسلامية، سنذكر بعضها فى السطور التالية.

عقد أول لواء في الإسلام

في اليوم الرابع من رمضان عام 1 هـ  و623 ميلادية عقد الرسول صلى الله عليه وسلّم أوّلَ لواء لحمزة بن عبدالمطلب «سيَّدِ الشهداء»، على رأس 30 رجلًا من المهاجرين، لاعتراض عيرًا لقريش التي كانت بقيادة أبى جهل على رأس 300 رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.


 اجتماع أهل قرطبة لاختيار خليفة

اجتمع أهل قرطبة  في 4 رمضان من عام 414 هـ عام 1023ميلادية، لاختيار خليفة عليهم، وذلك بعد أن تخلصوا من حكم وتسلّط البربر وزعيمهم القاسم بن حمّود، بعد أن ظلّت قرطبة بدون حاكم لمدة 3 أسابيع، ووقع الاختيار على عبدالرحمن بن هشام الأموى خليفة عليهم.


انتصار الظاهر بيبرس على الفرنجة في انطاكية

انتصر الظاهر بيبرس  في 4 رمضان من عام 660 هـ، على الفرنجة في إمارة أنطاكية، وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكية في مصر ، بعد مقتل قطز، وزحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكية الواقعة تحت سيطرة الصليبيين مدة 75 عامًا، وفرض عليها الحصار إلى أن استسلم الصليبيون في مثل هذا اليوم.


فتح مدينة بلجراد
 نجح السلطان العثماني، سليمان باشا القانوني،  في 4 رمضان من عام 927 هـ الموافق 8 من أغسطس 1521، في فتح مدينة «بلجراد»، التي كانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، حيث حاصر العثمانيون هذه المدينة (3 مرات)، أعوام «1441 م و1456م و1492م».

إعلان الدولة العثمانية الحرب على ألمانيا

أعلنت الدولة العثمانية في 4 من رمضان 1073هـ الموافق 12 من إبريل 1663م، الحرب على ألمانيا بعد 56 عامًا من معاهدة سيتفاتورو، التي أوقفت الحرب السابقة بين الجانبين، وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية.

