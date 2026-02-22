قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

قرآن كريم.. أسهل طريقه لختمه فى شهر رمضان

قرآن كريم
قرآن كريم
إيمان طلعت

قرآن كريم.. مع حلول هذا الشهر الكريم، يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على تكثيف تلاوة القرآن الكريم، حيث يقضي الكثيرون أوقاتهم في قراءته نهارًا وليلاً، ساعين إلى ختمه خلال الشهر المبارك.

ومن هنا، يتزايد البحث عن الطرق المُثلى لختم القرآن بسهولة خلال رمضان، ليتمكن الجميع من نيل هذا الفضل العظيم.

 

قرآن كريم 

وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن من أراد ختم القرآن مرة واحدة في رمضان، فيمكنه تحقيق ذلك من خلال قراءة جزء يوميًا، حيث يتكون كل جزء من 8 أرباع، ما يجعل مجموع أرباع القرآن 240 ربعًا.

 

أسهل طريقة لختم القرآن في رمضان

وأوضح أن بإمكان المسلم استغلال الصلوات المفروضة والسُّنن لقراءة جزء يوميًا، عبر قراءة صفحة واحدة في كل ركعة، ما يضمن ختم القرآن بيسر خلال الشهر الكريم.

وقال الدكتور علي جمعة إن كل جزء من القرآن الكريم يحتوي على موضوعات متعددة وكلمات تحتاج إلى تدبر، فمنها ما يحمل معاني حقيقية وأخرى مجازية، ومنها ما يكون مفردًا أو في سياق تركيبي معين.

وأضاف أنه نظرًا لابتعاد البعض عن اللغة العربية، قد يجد البعض صعوبة في فهم بعض الألفاظ، ما يستوجب المزيد من التأمل والتفسير.

طريقة ختم القرآن في رمضان خلال أسبوع

يمكن لمن يرغب في ختم القرآن الكريم خلال أسبوع أن يتبع هذا الجدول اليومي:

اليوم الأول: سورة الفاتحة، وسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء.

اليوم الثاني: من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة.

اليوم الثالث: من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل.

اليوم الرابع: من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان.

اليوم الخامس: من سورة الشعراء إلى نهاية سورة يس.
اليوم السادس: من سورة الصافات إلى نهاية سورة الحجرات.

اليوم السابع: من سورة ق إلى نهاية سورة الناس.

أقل مدة لختم القرآن في رمضان

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أقل مدة لختم القرآن الكريم هي ثلاثة أيام، وهي المدة التي يمكن أن يتحقق فيها الختم وفقًا للظروف العادية، لمن أراد مضاعفة الأجر والثواب.

 

طريقة ختم القرآن بسهولة في رمضان

من جانبه، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن علماء القراءات أكدوا إمكانية قراءة جزء من القرآن خلال نصف ساعة فقط، دون الإخلال بأحكام التجويد.

وأضاف أن بعض كتب التراث ذكرت أن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أشار في كتاب "فتح الباري" إلى أن الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كاملاً في ليلة واحدة في ركعة واحدة. كما أن الإمام الشافعي كان معروفًا بكثرة تلاوته، حيث قيل إنه كان يختم القرآن 60 مرة خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس مدى تعلق السلف الصالح بالقرآن في هذا الشهر الفضيل.

 

فضل ختم القرآن في رمضان

رمضان هو شهر القرآن، فقد قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾، كما جاء في آيات أخرى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾، و**﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾**.

وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة" (متفق عليه).

كما روى الإمام مسلم عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أن النبي ﷺ أخبرها بأن جبريل كان يعارضه القرآن مرة كل عام، وفي العام الذي توفي فيه عارضه مرتين، وهو ما يعكس أهمية تلاوة القرآن ومراجعته خلال الشهر الفضيل.

 

دعاء ختم القرآن الكريم

اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إمامًا ونورًا وهدًى ورحمة.

اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك العلا من الجنة.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

رمضان فرصة عظيمة لكل مسلم للتقرب إلى الله من خلال تلاوة القرآن الكريم والتدبر في آياته، فسواء ختمه المرء في أسبوع أو شهر، فالأهم هو استشعار المعاني والعمل بها، فليكن رمضان هذا العام نقطة تحول نحو علاقة أعمق بالقرآن الكريم.

